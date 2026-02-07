"Редкий шедевр" или дизайнерский кошмар?

Внешне здание напоминает Хоббитон из "Властелина колец", но именно внутреннее пространство делает его уникальным. Подробнее о нем на форуме Reddit рассказала пользовательница с ником geographible.

На снимках видно комнаты с горками, цирковыми атрибутами и масками клоунов, а деревянные закругленные коридоры добавили дому фантастической атмосферы.

Согласно объявлению на Zillow, особняк выставлен на продажу за 29,99 миллиона долларов. Он имеет 8 спален, 16 ванных комнат и почти 31 тысячу квадратных футов (почти 3 тысячи метров) жилой площади на территории более 9 гектаров в районе Альпайн.

Объявление называет его "редким шедевром", где классическая элегантность сочетается с современной роскошью. Среди особенностей – частный спа с сауной, паровой душевой и массажной комнатой.

Агенты недвижимости описывают дом как "убежище от внешнего мира".

Как на дом отреагировала сеть?

Больше всего внимания привлекли детские элементы: горки, игровые зоны и нестандартная планировка. Мнения в сети разделились, люди писали следующее:

Моему малышу это бы понравилось. Горки просто фантастика!

Всего 30 миллионов долларов, но это потрясающе.

Для меня это невероятно, но уборка после такого интерьера будет кошмаром.

Просто уберите эту клоунскую жуть – и я готов покупать.

Особняк стал примером того, как экстравагантный дизайн может вызывать одновременно восхищение и неприятие.

Что известно о доме, где время будто остановилось?

Исследователи в городе Уиган в Англии нашли 6-комнатный дом, в котором интерьер почти не менялся с 1970-х годов. Вещи внутри создают ощущение настоящей капсулы времени, будто владельцы ушли и больше не вернулись.

Жилье формально пустует с 2017 года, но мебель, телевизоры и документы там остались нетронутыми. По предположению исследователей, в доме жили пожилые супруги, которые прожили там всю жизнь, и после их смерти дом остался пустым. Внутри даже нашли записку от одного из хозяев с просьбой выключать краны, что вызвало сильные эмоции.