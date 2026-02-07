"Редкий шедевр" или дизайнерский кошмар?
Внешне здание напоминает Хоббитон из "Властелина колец", но именно внутреннее пространство делает его уникальным. Подробнее о нем на форуме Reddit рассказала пользовательница с ником geographible.
На снимках видно комнаты с горками, цирковыми атрибутами и масками клоунов, а деревянные закругленные коридоры добавили дому фантастической атмосферы.
Согласно объявлению на Zillow, особняк выставлен на продажу за 29,99 миллиона долларов. Он имеет 8 спален, 16 ванных комнат и почти 31 тысячу квадратных футов (почти 3 тысячи метров) жилой площади на территории более 9 гектаров в районе Альпайн.
Объявление называет его "редким шедевром", где классическая элегантность сочетается с современной роскошью. Среди особенностей – частный спа с сауной, паровой душевой и массажной комнатой.
Агенты недвижимости описывают дом как "убежище от внешнего мира".
Такой вид дом имеет внутри / Фото с Reddit, PCMLS
Как на дом отреагировала сеть?
Больше всего внимания привлекли детские элементы: горки, игровые зоны и нестандартная планировка. Мнения в сети разделились, люди писали следующее:
- Моему малышу это бы понравилось. Горки просто фантастика!
- Всего 30 миллионов долларов, но это потрясающе.
- Для меня это невероятно, но уборка после такого интерьера будет кошмаром.
- Просто уберите эту клоунскую жуть – и я готов покупать.
Особняк стал примером того, как экстравагантный дизайн может вызывать одновременно восхищение и неприятие.
Что известно о доме, где время будто остановилось?
Исследователи в городе Уиган в Англии нашли 6-комнатный дом, в котором интерьер почти не менялся с 1970-х годов. Вещи внутри создают ощущение настоящей капсулы времени, будто владельцы ушли и больше не вернулись.
Жилье формально пустует с 2017 года, но мебель, телевизоры и документы там остались нетронутыми. По предположению исследователей, в доме жили пожилые супруги, которые прожили там всю жизнь, и после их смерти дом остался пустым. Внутри даже нашли записку от одного из хозяев с просьбой выключать краны, что вызвало сильные эмоции.