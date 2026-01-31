Что нашли исследователи в доме?

Находку сделали 26-летние исследователи Эндрю и Кортни, которые в соцсетях показывают заброшенные объекты. Детали рассказывает Express.

Исследователи обнаружили 6-комнатный дом, который внесен в список культурного наследия II категории. Хотя формально жилье пустует с 2017 года, интерьер почти не менялся с 1970-х. В гостиной и спальнях исследователи нашли старые телевизоры, бутылки Babychams, чистящие средства, открытки, документы и фото, среди которых – поздравления с 90-летием Синтии и армейские документы ее мужа Джека.

Кто жил в доме и почему он остался заброшенным?

Пара предполагает, что это было жилье пожилых супругов, которые прожили вместе почти всю жизнь. По их версии, Синтия умерла примерно в 2012 году, после чего Джек жил сам до 2017-го, а после его смерти дом остался без хозяев.

Какие эмоции вызвал дом у исследователей?

Кортни признается, что прогулка по дому была эмоционально тяжелой. Она нашла записку от Джека для сиделок с просьбой выключать краны, вероятно, написанную в последние годы его жизни. Сад вокруг дома был заросший, словно подтверждая, что время здесь действительно остановилось.

Когда заходишь внутрь, сразу понимаешь, что это был настоящий семейный дом. Его не готовили к продаже, не разбирали и не чистили. Просто однажды жизнь в нем закончилась,

– делится Кортни.

Исследователи отмечают, что пожилые владельцы редко делали ремонт, благодаря чему интерьер сохранился почти без изменений. Именно это придает дому уникальную атмосферу "замороженного времени".

Заметим, что на территории Великобритании много заброшенных зданий. Ранее анализ данных переписи населения и местных органов власти, проведенный Together, показал, что в Англии и Уэльсе было 1,55 миллиона жилых домов, которые стояли пустыми.

