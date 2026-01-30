35-летний Сэм Грифисс купил поврежденный корпус судна на eBay примерно за 500 фунтов стерлингов, это около 29 тысяч гривен, пишет Mirror.

Как выглядит такой дом?

Внешне сооружение сохраняет черты корабля, однако внутри это уже жилое пространство. Сэм собственноручно переделал деревянный корпус, изменил форму отдельных частей и добавил пристройки, чтобы сделать помещения пригодными для повседневной жизни.

Дом имеет изогнутые стены, деревянную отделку и морские элементы в дизайне. Несмотря на нестандартную форму, здесь есть зоны для отдыха, быта и хранения вещей.

Вокруг основного сооружения появились дополнительные здания на сваях и дровяная сауна. Все они подняты над землей из-за риска подтоплений, ведь участок расположен вблизи реки. Общая площадь этого самодельного комплекса составляет около 100 квадратных метров.

Дом, который был кораблем / Фото Mirror

Для обогрева Сэм Грифисс использует дровяные печи и дизельный обогреватель. Рядом есть лес, что позволяет заготавливать дрова. Одним из крупнейших бытовых неудобств остается компостный туалет в отдельной деревянной постройке, к которой ведет небольшой мостик.

Какие проблемы возникли впоследствии?

Сэм переехал в свой необычный дом в 2024 году, однако официального статуса жилья сооружение до сих пор не имеет. Поэтому он не может зарегистрировать адрес проживания и оформить необходимые разрешения.

Как выглядит дом изнутри / Фото Mirror

Юридическая неопределенность также помешала реализовать его планы по созданию на участке небольшого оздоровительного пространства. Сэм хотел принимать гостей, обустроить сауны и организовывать водные прогулки, но без документов это невозможно.

Сейчас местные власти проводят проверку относительно статуса здания. Пока идет разбирательство, дальнейшая судьба этого необычного жилья и возможность Сэма оставаться там жить неизвестны.

