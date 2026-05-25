После Второй мировой войны Нефф искал способ создать дешевое и быстрое жилье для массового строительства. Архитектор верил, что такие бетонные дома можно будет возводить менее чем за двое суток, а сама конструкция будет выдерживать пожары, землетрясения и сильные ураганы, пишет Realtor.com.

Как строили "дом-пузырь"?

Технология Airform заметно отличалась от обычного строительства. Сначала на участке устанавливали огромный надувной баллон, который задавал форму будущего дома. Поверх него натягивали металлическую сетку, а затем покрывали ее несколькими слоями бетона.

В результате дом получал плавную купольную форму без привычных прямых стен и острых углов. Именно из-за этого сооружение начали называть "домом-пузырем".

Как выглядит дом с округлыми стенами / Фото Realtor.com

Идея технологии возникла случайно: во время бритья архитектор обратил внимание на мыльный пузырь и задумался, можно ли буквально "строить с помощью воздуха". До этого Нефф был известен прежде всего как автор роскошных домов для голливудских знаменитостей.

Он надеялся, что такие сооружения станут новым типом жилья после войны. Несмотря на планы, технология так и не стала массовой, а большинство Airform-домов со временем снесли.

Чем особенный интерьер дома?

В июне 2025 года дом приобрели бывшая руководитель Walt Disney Co. Прия Гиришанкар и руководитель Carvana Дэймон Клеклер. Они заплатили за него 1,68 миллиона долларов, когда предыдущий владелец уже начал ремонт.

Площадь этого дома составляет около 112 квадратных метров. Внутри почти нет прямых линий: округлые стены плавно переходят в потолок, из-за чего пространство напоминает одну сплошную оболочку. Центральной частью интерьера стала гостиная с круглым камином, который повторяет форму самой постройки.

Интерьер дома-пузыря / Фото Realtor.com

Из-за необычной архитектуры даже мебель пришлось подстраивать под пространство. Например, в доме установили изогнутый диван, который повторяет линии стен. В кухне также появились новые деревянные шкафы и большое окно, пропускающее больше естественного света.

За десятилетия дом несколько раз обновляли. В 1960-х годах на территории обустроили подземное бомбоубежище. Оно расположено примерно на 4,5 метра под землей и занимает площадь около 21 квадратного метра. Хранилище сохранилось как часть комплекса рядом с главным купольным сооружением.

