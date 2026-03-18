Як організували простір на 25 квадратних метрах?

Квартира має витягнуту форму, тому зони розмістили послідовно без зайвих перегородок, пише whiteMAD.

Дивіться також Англійські будинки з фільму "Гамнет": як виглядало житло у часи Шекспіра

Одразу при вході зліва – ванна кімната з душем, праворуч – вбудовані шафи з дзеркальними фасадами, які візуально розширюють вузький простір.

Кухню зробили в одну лінію вздовж стіни. Тут розмістили техніку і холодильник, а робочу поверхню доповнили висувною стільницею. Вона використовується як місце для приготування або як стіл, коли потрібно більше простору.

Житлова зона працює по-різному залежно від часу доби. Вдень це вітальня з диваном і складним столом, увечері – спальне місце, яке розкладається з меблевої конструкції. Ліжко не займає простір постійно, тому кімната залишається вільною.

Розкладне ліжко у маленькій квартирі

Для відокремлення спальної зони використали текстильну перегородку, яку можна закрити або прибрати. Вона не перекриває світло і не ділить простір жорстко.

Які рішення візуально збільшують простір?

У квартирі збільшили вікна, тому всередині багато денного світла. Вони виходять у зелений двір, і це додає глибини простору.

У ванній встановили розсувні двері, які ховаються в стіну. Над ними зробили внутрішнє вікно, через яке світло проходить у коридор і далі в кімнату.

Інтер'єр у квартирі

В інтер'єрі використали світлі кольори, дерево і прості матеріали. Дзеркальні поверхні підсилюють відчуття простору, а мінімум декору не перевантажує кімнату. Пральну машину сховали у ванній кімнаті, щоб не займати місце в житловій зоні. Завдяки цьому простір залишається рівним і без зайвих елементів.

Де розташований будинок площею 20 квадратних метрів?