Як організували простір на 25 квадратних метрах?
Квартира має витягнуту форму, тому зони розмістили послідовно без зайвих перегородок, пише whiteMAD.
Одразу при вході зліва – ванна кімната з душем, праворуч – вбудовані шафи з дзеркальними фасадами, які візуально розширюють вузький простір.
Кухню зробили в одну лінію вздовж стіни. Тут розмістили техніку і холодильник, а робочу поверхню доповнили висувною стільницею. Вона використовується як місце для приготування або як стіл, коли потрібно більше простору.
Житлова зона працює по-різному залежно від часу доби. Вдень це вітальня з диваном і складним столом, увечері – спальне місце, яке розкладається з меблевої конструкції. Ліжко не займає простір постійно, тому кімната залишається вільною.
Розкладне ліжко у маленькій квартирі / Фото whiteMAD
Для відокремлення спальної зони використали текстильну перегородку, яку можна закрити або прибрати. Вона не перекриває світло і не ділить простір жорстко.
Які рішення візуально збільшують простір?
У квартирі збільшили вікна, тому всередині багато денного світла. Вони виходять у зелений двір, і це додає глибини простору.
У ванній встановили розсувні двері, які ховаються в стіну. Над ними зробили внутрішнє вікно, через яке світло проходить у коридор і далі в кімнату.
Інтер'єр у квартирі / Фото whiteMAD
В інтер'єрі використали світлі кольори, дерево і прості матеріали. Дзеркальні поверхні підсилюють відчуття простору, а мінімум декору не перевантажує кімнату. Пральну машину сховали у ванній кімнаті, щоб не займати місце в житловій зоні. Завдяки цьому простір залишається рівним і без зайвих елементів.
