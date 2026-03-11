Якими були будинки в епоху Тюдорів?

У 16 столітті більшість будинків у Британії зводили з матеріалів, які були доступними, розповідає BBC.

Основою часто був дерев'яний каркас із дуба або в'яза. Простір між балками заповнювали вапняною штукатуркою, змішаною з кінським волоссям, яку наносили на тонкі дерев'яні рейки.

Будинки у Британії у 16 столітті / Фото Національний фонд Майк Хентон

Інтер'єри таких будинків були простими і функціональними. Меблі, тканини та предмети побуту виготовляли вручну з місцевих матеріалів. Люди мали значно менше речей, ніж сьогодні, але кожна з них служила роками. Простір усередині також показував достаток родини та її місце у суспільстві.

Як виглядав побут усередині таких домівок?

Головним приміщенням у багатьох будинках була велика зала. Саме тут родина їла, працювала і приймала гостей. У заможніших домівках у залі облаштовували підвищення, де сидів господар або почесні гості. Інші члени родини розміщувалися за довгими столами нижче.

Кухні мали великі каміни, у яких на рожнах смажили м'ясо. Воду для приготування їжі приносили зі струмків або громадських колодязів. Окремі комори використовували для зберігання продуктів і кухонного приладдя.

Кухні у будинках 16 століття / Фото Ендрю Монтгомері

Підлоги у будинках часто були кам'яними або земляними. Їх засипали ароматними травами, зібраними на луках. Така підстилка вбирала бруд і пролиту рідину, а коли зношувалася, її просто змінювали.

Якими були спальні кімнати?

Спальні часто ділили кілька людей, тому популярними були ліжка з балдахіном. Вони допомагали зберігати тепло і створювали певну приватність. Штори для таких ліжок робили з вовни або льону, інколи прикрашали вишивкою. Заможні родини могли дозволити собі дорогі тканини, привезені з Італії.

Інтер'єр в англійських будинках / Фото BBC

Шафи у будинках майже не використовували. Одяг і постіль складали у великі дерев'яні скрині. На верхньому поверсі часто була головна приймальна кімната – велика палата. Тут стояли найкращі меблі, а стіни прикрашали дерев'яними панелями або тканинами.

Які архітектурні деталі збереглися донині?

Будинки епохи Тюдорів легко впізнати за контрастними фасадами з темних дерев'яних балок і світлих стін. Сходи робили з каменю або дерева, а двері були масивними та важкими. Вікна складалися з багатьох невеликих скляних секцій у свинцевих рамках, адже виготовлення великого скла було дорогим.

Фасад будинку як з фільму "Гамнет" / Фото BBC

У деяких будинках і сьогодні можна побачити вирізьблені символи на дверях або камінах. Їх називали "відьомськими знаками" і вирізали на дереві чи камені, щоб захистити дім від злих духів.

