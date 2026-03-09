У якій хаті народився Тарас Шевченко?

Майбутній поет народився 9 березня 1814 року в селі Моринці на Черкащині. Його батьки жили у невеличкій селянській хаті, збудованій із глини та дерева, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Ніхто не хотів її купувати: українці вразили ремонтом у старій сільській хаті

Це була типова українська мазанка того часу: побілені глиняні стіни, солом'яна стріха, маленькі вікна та одна житлова кімната. У центрі хати стояла велика піч, поруч були дерев'яні лави, стіл і прості господарські речі. У таких будинках зазвичай мешкала велика родина, тому простору було небагато.

Оригінальна будівля не збереглася. Пізніше на місці, де стояла батьківська хата, відтворили селянську оселю за зразками початку 19 століття. Сьогодні ця реконструкція є частиною музейного комплексу, присвяченого дитячим рокам Шевченка, пише "Музейний портал".

Де Шевченко провів дитинство?

Невдовзі після народження родина переїхала до села Кирилівка, яке нині має назву Шевченкове. Саме там минули основні роки дитинства майбутнього поета.

Батьківська хата також була звичайною селянською мазанкою. У ній жила велика родина, а внутрішній простір був дуже простим. У хаті стояли піч, дерев'яні лави, стіл та скриня для речей.

Малюнок хати Тараса Шевченка / Вікіпедія

Після смерті батьків життя Шевченка різко змінилося. Деякий час він жив у хаті місцевого дяка. Там хлопець навчався читати й писати, а також допомагав у господарстві. У таких будинках часто поєднували житло та місце навчання для селянських дітей, тому саме тут Шевченко здобув свої перші знання.

У яких хатах жив Шевченко у дорослому віці?

Одним із місць, де Шевченко жив у юності, було село Будище на Черкащині. Там розташовувався маєток поміщика Павла Енгельгардта, у якого поет перебував у кріпацтві.

Маєток пана Енгельгардта нині / Фото "Мандрую Україною"

У цей період Шевченко жив у приміщеннях при панському дворі та виконував обов'язки дворового слуги. Саме тоді він почав більше займатися малюванням, що згодом стало важливою частиною його життя.

Значно пізніше, під час подорожі Україною у 1859 році, Шевченко зупинився у селянській хаті на київській околиці Пріорка, пише "Вандрівка". Поет винаймав кімнату в будинку родини Пашковських. Це була проста міська мазанка з побіленими стінами, невеликими вікнами, піччю та дерев'яними меблями.

Хата, де жив Шевченко, у селі Пріорка / Фото Discover

Будинок зберігся донині. У ньому створили музей, де відтворено інтер'єр типової української хати середини 19 століття.

Яку пам'ятку архітектури здають в оренду у Львові?