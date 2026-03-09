В каком доме родился Тарас Шевченко?

Будущий поэт родился 9 марта 1814 года в селе Моринцы на Черкасщине. Его родители жили в небольшой крестьянской хате, построенной из глины и дерева, рассказывает 24 Канал.

Это была типичная украинская мазанка того времени: побеленные глиняные стены, соломенная крыша, маленькие окна и одна жилая комната. В центре хаты стояла большая печь, рядом были деревянные скамьи, стол и простые хозяйственные вещи. В таких домах обычно жила большая семья, поэтому пространства было немного.

Оригинальное здание не сохранилось. Позже на месте, где стояла родительская хата, воссоздали крестьянский дом по образцам начала 19 века. Сегодня эта реконструкция является частью музейного комплекса, посвященного детским годам Шевченко, пишет "Музейный портал".

Где Шевченко провел детство?

Вскоре после рождения семья переехала в село Кирилловка, которое сейчас называется Шевченково. Именно там прошли основные годы детства будущего поэта.

Родительская хата также была обычной крестьянской мазанкой. В ней жила большая семья, а внутреннее пространство было очень простым. В доме стояли печь, деревянные скамьи, стол и сундук для вещей.

Рисунок хаты Тараса Шевченко / Википедия

После смерти родителей жизнь Шевченко резко изменилась. Некоторое время он жил в доме местного дьячка. Там парень учился читать и писать, а также помогал в хозяйстве. В таких домах часто совмещали жилье и место обучения для крестьянских детей, поэтому именно здесь Шевченко получил свои первые знания.

В каких домах жил Шевченко во взрослом возрасте?

Одним из мест, где Шевченко жил в юности, было село Будище на Черкасщине. Там располагалось имение помещика Павла Энгельгардта, у которого поэт находился в крепостничестве.

Имение господина Энгельгардта сейчас / Фото "Путешествую по Украине"

В этот период Шевченко жил в помещениях при господском дворе и выполнял обязанности дворового слуги. Именно тогда он начал больше заниматься рисованием, что впоследствии стало важной частью его жизни.

Значительно позже, во время путешествия по Украине в 1859 году, Шевченко остановился в крестьянской хате на киевской окраине Приорка, пишет "Вандровка". Поэт снимал комнату в доме семьи Пашковских. Это была простая городская мазанка с побеленными стенами, небольшими окнами, печью и деревянной мебелью.

Дом, где жил Шевченко, в селе Приорка / Фото Discover

Дом сохранился по сей день. В нем создали музей, где воссоздан интерьер типичной украинской хаты середины 19 века.

