Как архитекторы переосмыслили типичную складскую архитектуру?

Логистический комплекс расположен в селе Зимняя Вода на окраине Львова, пишет Dezeen.

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Во время работы над проектом архитекторы стремились отойти от привычного образа логистического центра. По словам главного архитектора Дмитрия Аранчия, команда должна была сохранить высокое качество, несмотря на ограничения бюджета из-за войны.

Комплекс состоит из трех отдельных зданий – одного меньшего и двух больших, которые объединяет характерный силуэт с изогнутыми двускатными крышами.

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Стальные крыши опираются на сетку бетонных колонн, что позволяет менять конфигурацию помещений и приспосабливать их к различным потребностям. Здания облицевали металлическими панелями, окрашенными в оттенок Falun red. Этот пигмент получил название от шведской шахты Фалун и традиционно использовался для скандинавских кладовых и хозяйственных построек.

По словам Дмитрия Аранчия, выбор насыщенного красного цвета был не случайным. Он должен был создать контраст с окружающей зеленью и одновременно отсылать к традиционной геометрии частных домов с двускатными крышами.

Украинский логистический комплекс Prostir Business Hub / Фото Alik Usik, Aranchii Architects

Для создания различных масштабов внутреннего пространства форму каждого склада разделили. На фасаде одна асимметричная двускатная крыша постепенно разделяется на несколько отдельных фронтонов. В двух больших зданиях их по три, а в меньшем – два. По замыслу архитекторов, такое решение помогло совместить фасад, ориентированный на дорогу, с более типичным промышленным масштабом застройки в глубине участка.

Внутри красный цвет продолжается в окрашенных стальных конструкциях, которые контрастируют с белыми металлическими потолками и открытыми бетонными колоннами.

Мы хотели символизировать, как различные компании формируют общую экосистему,

– объяснил Аранчий.

Он добавил, что проект создает мостик между частной и корпоративной архитектурой, предоставляя узнаваемую идентичность типологии, которая обычно остается сугубо функциональной.

Как выглядит комплекс Prostir Business Hub / Фото Alik Usik, Aranchii Architects

Со стороны дороги здания имеют большие стеклянные проемы, которые можно использовать как шоурумы. Вдоль длинных фасадов также обустроили дополнительные входы и отверстия, обеспечивающие естественное освещение и доступ к помещениям независимо от того, как они организованы внутри.

Как украинская хата-мазанка победила на международном конкурсе дизайна?

Украинская хата-мазанка, которая веками ассоциировалась с селом и народной архитектурой, оказалась среди лучших дизайнерских проектов мира. Дома "Под камышовой крышей", созданные украинской студией YOD Group, победили на престижном Hospitality Design Awards.

Комплекс состоит из компактных домов площадью 50 квадратных метров, в которых архитекторы соединили черты традиционной украинской хаты-мазанки с современной архитектурой.