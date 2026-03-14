Де розташований будинок площею 20 квадратних метрів?
Будинок стоїть на краю виноградників у районі Златий Рох неподалік Братислави, пише whiteMAD.
Під час розробки архітектори Мартін та Віктор Міковчаки орієнтувалися насамперед на ландшафт, тому з неї відкривається панорама виноградників і навколишніх гір. На горизонті також видно замок Девін.
Маленький будинок у Словаччині / Фото whiteMAD
Загальна площа будівлі – всього лише 20 квадратних метрів. З них приблизно 15 квадратних метрів займає основний житловий простір. Попри компактні розміри, будинок придатний для використання впродовж усього року та працює як енергонезалежна споруда.
Як архітектура будинку поєднується з природою?
Архітектори зробили будинок максимально відкритим до навколишнього середовища. Два фасади обладнані терасами, які можуть опускатися та відкривати великі розсувні скляні стіни.
Коли тераси розкладені, внутрішній простір фактично зливається з довкіллям. Житлова зона переходить у відкриту терасу, що візуально збільшує площу будинку.
Тераса будинку / Фото whiteMAD
Передню частину будівлі обладнали інтегрованими шторами. Вони захищають інтер'єр від надмірного сонячного світла та дозволяють регулювати освітлення залежно від погоди й часу доби.
Як організований інтер'єр у такому маленькому будинку?
Внутрішній простір організований максимально компактно, пише Metalocus. Одразу біля входу розташований основний житловий простір. Поруч облаштували невелику кухню, а в глибині будинку – ванну кімнату з душем.
У ванній встановили бетонну раковину, виготовлену на замовлення. Її вмонтували безпосередньо у віконну раму, тому під час користування відкривається вид на виноградники та навколишній ландшафт.
Інтер'єр будинку площею 20 квадратних метрів / Фото whiteMAD
Спальне місце облаштували на антресолі. Піднятися туди можна за допомогою висувної драбини, яка ховається в конструкції та використовується лише за потреби.
Над антресоллю встановили світловий люк у даху. Через нього до спальної зони потрапляє природне світло, а вночі можна побачити небо. У будинку також використали підвісний світильник: коли його підіймають угору, відкривається простір антресолі, де розташоване спальне місце.
