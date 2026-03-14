Где расположен дом площадью 20 квадратных метров?
Дом стоит на краю виноградников в районе Златый Рох недалеко от Братиславы, пишет whiteMAD.
При разработке архитекторы Мартин и Виктор Миковчаки ориентировались прежде всего на ландшафт, поэтому с нее открывается панорама виноградников и окружающих гор. На горизонте также видно замок Девин.
Маленький дом в Словакии / Фото whiteMAD
Общая площадь здания – всего лишь 20 квадратных метров. Из них примерно 15 квадратных метров занимает основное жилое пространство. Несмотря на компактные размеры, дом пригоден для использования в течение всего года и работает как энергонезависимое сооружение.
Как архитектура дома сочетается с природой?
Архитекторы сделали дом максимально открытым к окружающей среде. Два фасада оборудованы террасами, которые могут опускаться и открывать большие раздвижные стеклянные стены.
Когда террасы разложены, внутреннее пространство фактически сливается с окружающей средой. Жилая зона переходит в открытую террасу, что визуально увеличивает площадь дома.
Терраса дома / Фото whiteMAD
Переднюю часть здания оборудовали интегрированными шторами. Они защищают интерьер от чрезмерного солнечного света и позволяют регулировать освещение в зависимости от погоды и времени суток.
Как организован интерьер в таком маленьком доме?
Внутреннее пространство организовано максимально компактно, пишет Metalocus. Сразу у входа расположено основное жилое пространство. Рядом обустроили небольшую кухню, а в глубине дома – ванную комнату с душем.
В ванной установили бетонную раковину, изготовленную на заказ. Ее вмонтировали непосредственно в оконную раму, поэтому во время пользования открывается вид на виноградники и окружающий ландшафт.
Интерьер дома площадью 20 квадратных метров / Фото whiteMAD
Спальное место обустроили на антресоли. Подняться туда можно с помощью выдвижной лестницы, которая прячется в конструкции и используется только при необходимости.
Над антресолью установили световой люк в крыше. Через него в спальную зону попадает естественный свет, а ночью можно увидеть небо. В доме также использовали подвесной светильник: когда его поднимают вверх, открывается пространство антресоли, где расположено спальное место.
