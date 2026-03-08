Що відомо про найшвидший ліфт у світі?

Детальніше про швидкісний ліфт розповіли на Oddity Central.

Фінансовий центр CTF відкрили у 2016 році, і відтоді він залишається найвищою будівлею Гуанчжоу. Висота хмарочоса становить 530 метрів. Будівля має 111 надземних поверхів та ще 5 підземних рівнів.

Однак головною технологічною особливістю споруди стали не її масштаби, а надшвидкісні ліфти, встановлені в будівлі. Два експрес-ліфти компанії Hitachi підіймають пасажирів з першого на 95-й поверх усього за 43 секунди.

Загалом у хмарочосі встановлено 95 ліфтів різних типів. Серед них – двоповерхові кабіни, високошвидкісні та стандартні моделі. Проте саме два експрес-ліфти отримали статус найшвидших у світі й фактично стали технологічною "візитівкою" будівлі. Максимальна швидкість цих ліфтів сягає 1 200 метрів за хвилину.

Вони перевершили попередній рекорд, який належав ліфту компанії Toshiba у знаменитому хмарочосі Taipei 101. Тамтешній підйомник розганявся приблизно до 61 кілометра за годину.

Як інженери створили найшвидший ліфт у світі?

Розробка такого ліфта вимагала від інженерів вирішення складного технічного завдання: необхідно було поєднати рекордну швидкість із максимальною безпекою та комфортом пасажирів.

Для цього у підйомниках застосували тонкі синхронні двигуни з постійними магнітами, а також компактні тягові механізми, які дозволяють зменшити вагу всієї підйомної системи. Кабіни ліфтів отримали спеціальну аеродинамічну форму. Завдяки цьому під час руху на великій швидкості зменшується опір повітря, що робить підйом більш плавним і енергоефективним.

Велику увагу приділили і системам безпеки. Підйомники обладнані спеціальними гальмівними колодками, які здатні витримувати температуру до 300 градусів. Саме така температура може виникати під час екстреного гальмування.

Крім того, у ліфтах використовується система активних напрямних роликів. Вона відстежує навіть найменші вібрації рейок і автоматично компенсує коливання, стабілізуючи рух кабіни під час підйому або спуску.

Ще однією складністю для надшвидкісних ліфтів є різка зміна тиску повітря, яка може викликати дискомфорт у вухах пасажирів. У ліфтах хмарочоса Guangzhou CTF Financial Centre цю проблему вирішили завдяки герметичним кабінам і спеціальній автоматизованій системі регулювання тиску. Вона дозволяє пасажирам майже непомітно адаптуватися до зміни висоти під час 43-секундної поїздки.

Що відомо про наймешний ліфт у світі?

В ютубі Infinitix показали найменший ліфт у світі. Він розташований в Італії. Через надзвичайно компактні розміри його називають "кишеньковим". Кабіна настільки маленька, що всередині може поміститися лише одна людина. Через обмежений простір пасажир навіть не зможе нахилитися, щоб підняти річ, якщо вона впаде на підлогу.

Відео з цим ліфтом викликало активне обговорення в мережі: одні користувачі називають його страшним для клаустрофобів, інші – навпаки цікавим і незвичним.

Що відомо про найменший ліфт у Києві?

У центрі Києва, на вулиці Прорізній, розташований найменший ліфт у столиці. Його ширина становить близько пів метра, тому скористатися ним може лише одна людина одночасно. Підйомник встановили у старому 5-поверховому будинку, де проєктом спочатку взагалі не передбачалося ліфта. Ймовірно, його змонтували за індивідуальним замовленням, а однією з причин такого рішення міг стати дуже вузький простір між сходовими маршами.