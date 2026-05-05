Тімоті Шаламе не приєднався до коханої, а натомість обрав гру улюбленої команди "Нью-Йорк Нікс". Про це пише Elle.

Дивіться також Кайлі Дженнер продає ще один маєток: що відомо про її дім за 20 мільйонів

Вочевидь, для актора важливіший матч плей-оф своєї улюбленої команди. Тімоті Шаламе старається не пропускати важливих ігор та відвідує їх навіть з Кайлі. В інстаграмі на своїй сторінці він поділився кадром з майданчика.

Цікаво, що такий самий вибір Тімоті Шаламе зробив і минулого року, коли залишився вдома, щоб подивитися гру "Нікс". Тоді Кайлі Дженнер також з'явилась на заході без партнера. Тімоті Шаламе востаннє відвідував Met Gala у 2021 році.



Тімоті Шаламе на матчі / Фото з інстаграм-сторіз

До слова, у неділю, 3 травня, Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе разом вийшли у світ. Вони приєдналися до Кім Кардашян та Кріс Дженнер, щоб подивитися виставу на Бродвеї. Спільний вихід пари підігрів інтерес фанів. Прихильники сподівалися, що вони разом підуть на Met Gala.

Яким був образ Кайлі Дженнер на Met Gala 2026?

Кайлі Дженнер відвідала головний модний захід у скульптурній сукні від Schiaparelli, що нібито спадала з тіла. Під нею проглядав тілесний корсет.

Образ бізнесвумен доповнювали масивні прикраси – кольє з перлинами та сережки, а також акцентна зачіска та макіяж з висвітленими бровами.

Цікаво, що всі образи жінок з сім'ї Кардашян-Дженнер підкреслювала одна деталь: незвичні акценти в зоні декольте.