Папараці помітили зіркову родину Кардашянів у Нью-Йорку в неділю, 3 травня. Про це пише Page Six.

Напередодні Met Gala 2026 Кайлі Дженнер разом з бойфрендом Тімоті Шаламе приєдналися до Кім Кардашян та Кріс Дженнер для спільного походу на Бродвей. Компанія разом відвідала виставу The Fear of 13, співпродюсеркою якої є Кім Кардашян.

На відео, яке опублікували в соцмережах, видно, що Тімоті Шаламе першим вийшов з автівки, а потім простягнув руку, щоб допомогти Кайлі. Він одягнувся невимушено – обрав сірі штани, куртку та бейсболку.

Кайлі Дженнер вирішила зробити ставку на total black look, зверху одягнула бежевий тренч та поєднала його з туфлями на підборах.

Кім Кардашян одягнулась для події ошатніше. Вона постала у яскраво-жовтій сукні з високим коміром. Також з іншої автівки вийшла Кріс Дженнер у чорному костюмі.

Цей вихід спровокував обговорення серед шанувальників. І недарма, адже вже цього понеділка, 4 травня, відбудеться Met Gala 2026. Фани завмерли в очікуванні – чи буде Тімоті Шаламе супроводжувати Кайлі Дженнер на червоній доріжці, пише The Times of India.

Чи відвідували Кайлі й Тімоті Met Gala разом?

У 2025 році Кайлі Дженнер з'явилась на балі Інституту костюма сама – без бойфренда. Тоді вона одягнула прозору корсетну сукню Ferragamo з розрізом до стегна, прикраси Lorraine Schwartz та накидку.

Тімоті Шаламе востаннє відвідував Met Gala ще у 2021 році. Тоді він одягнув білий смокінг з чорними лацканами, білі спортивні штани та кросівки Converse.

Нагадаємо, Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер закрутили роман у квітні 2023 року. Їхні стосунки досі активно обговорюють в мережі. Восени 2025 року ходили чутки про їхній розрив, але, судячи зі спільних виходів, пара досі разом.