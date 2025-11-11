Про те, що Тімоті "кинув" Кайлі, повідомило видання Daily Mail з посиланням на інсайдера, передає 24 Канал.
Таке вже траплялось раніше, але вона вмовила його знову бути разом. Вона від нього шаленіє, тож це цілком може статися знову,
– додав інсайдер.
В інтерв'ю Vogue, яке вийшло минулого тижня, Тімоті Шаламе не захотів розповідати про свої стосунки з Кайлі Дженнер. Журнал процитував актора: "І я кажу це не зі страхом, мені просто нема чого сказати".
Що відомо про стосунки Шаламе та Дженнер?
Тімоті Шаламе і Кайлі Дженнер познайомились на Тижні моди в Парижі під час показу Жана-Поля Готьє. Знаменитості закрутили роман у квітні 2023 року.
Стосунки актора і підприємиці викликали чималий ажіотаж. Фанатський акаунт Club Chalamet був особливо неприязний до Дженнер. Він закликав підписників змусити Кайлі почуватися небажаною на публічних заходах.
У серпні джерело, близьке до підприємиці, розповіло, що реакція громадськості наразі не впливає негативно на її стосунки з Шаламе.
Зазначимо, що Кайлі Дженнер має двох дітей від репера Тревіса Скота: доньку Стормі Вебстер і сина Ейр Вебстер.