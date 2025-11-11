О том, что Тимоти "бросил" Кайли, сообщило издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера, передает 24 Канал.

Смотрите также Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер появились на публике: как актер выглядит без знаменитых кудрей

Такое уже случалось раньше, но она уговорила его снова быть вместе. Она от него без ума, поэтому это вполне может произойти снова,

– добавил инсайдер.

В интервью Vogue, которое вышло на прошлой неделе, Тимоти Шаламе не захотел рассказывать о своих отношениях с Кайли Дженнер. Журнал процитировал актера: "И я говорю это не со страхом, мне просто нечего сказать".

Что известно об отношениях Шаламе и Дженнер?