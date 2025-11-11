О том, что Тимоти "бросил" Кайли, сообщило издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера, передает 24 Канал.

Такое уже случалось раньше, но она уговорила его снова быть вместе. Она от него без ума, поэтому это вполне может произойти снова,
– добавил инсайдер.

В интервью Vogue, которое вышло на прошлой неделе, Тимоти Шаламе не захотел рассказывать о своих отношениях с Кайли Дженнер. Журнал процитировал актера: "И я говорю это не со страхом, мне просто нечего сказать".

Что известно об отношениях Шаламе и Дженнер?

  • Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер познакомились на Неделе моды в Париже во время показа Жана-Поля Готье. Знаменитости закрутили роман в апреле 2023 года.

  • Отношения актера и предпринимательницы вызвали немалый ажиотаж. Фанатский аккаунт Club Chalamet был особенно неприязненно настроен к Дженнер. Он призвал подписчиков заставить Кайли чувствовать себя нежелательной на публичных мероприятиях.

  • В августе источник, близкий к предпринимательнице, рассказал, что реакция общественности пока не влияет негативно на ее отношения с Шаламе.

  • Отметим, что Кайли Дженнер имеет двоих детей от рэпера Трэвиса Скотта: дочь Сторми Вебстер и сына Эйр Вебстер.