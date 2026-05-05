Цей тренд помітили у модному виданні Women's Wear Daily. Детальніше про образи сестер Кардашян-Дженнер – дивіться далі в матеріалі.

Кім Кардаш'ян з'явилася на червоній доріжці у металево-помаранчевому боді від британського митця Аллена Джонса та шкіряній спідниці з відкритою передньою частиною. До створення цього сміливого look долучилися майстри студії Whitaker Malem.

Кендалл Дженнер обрала сукню від дизайнера Зака Позена, натхненну Нікою Самофракійською – відомою античною статуєю богині перемоги, яка зберігається в Луврі. Під сукнею був шкіряний корсет від бренду Seks, який спеціально залишили частково відкритим, щоб підкреслити фігуру.

Кайлі Дженнер з'явилася у сукні без бретелей від Schiaparelli, яка виглядала так, ніби трохи спадає з тіла. Під нею було видно тілесний корсет, що підкреслював силует. Образ доповнили масивні прикраси – зокрема велике кольє, яке вона одягла задом наперед.

Для розуміння: Кім Кардашян не є рідною сестрою Кендалл і Кайлі Дженнер – вони зведені сестри, бо мають одну маму, Кріс Дженнер. Кім, а також Кортні та Хлої народилися в першому шлюбі Кріс – із Робертом Кардашяном. Пізніше Кріс вийшла заміж вдруге – за Кейтлін Дженнер, і в цьому шлюбі народилися Кендалл і Кайлі. Кейтлін Дженнер – американська телезірка та колишня спортсменка. Раніше вона була відома як Брюс Дженнер і у 2015 році повідомила про зміну статі.

До речі, Тімоті Шаламе не був разом із Кайлі на заході – актор пропустив Met Gala та обрав перегляд матчу плей-оф команди New York Knicks. Про це повідомляє ELLE.

Що відомо про Met Gala-2026?

Met Gala-2026 пройшов 4 травня у Метрополітен-музеї мистецтв у Нью-Йорку. Тема цього року – Costume Art, яка розглядає моду як окремий вид мистецтво. Відповідно, дрескод заходу звучав як Fashion Is Art.

Met Gala традиційно має благодійну мету – під час заходу збирали кошти для Інституту костюма Метрополітен-музею.

Співголовами події цьогоріч стали Бейонсе, Ніколь Кідман, Вінус Вільямс і Анна Вінтур. Почесними головами були Джефф Безос і Лорен Санчес Безос.