Про це повідомляє видання Page Six.

У понеділок, 3 травня, Сем Сміт і Крістіан Кован разом відвідали бал Інституту костюма Met Gala. Пару помітили, коли вони обговорювали свої заручини в готелі Mark перед виходом на червону доріжку.

Наскільки я розумію, це були приватні заручини. Вони просто у захваті й, наскільки я чув, дуже закохані!,

– сказав інсайдер.

Сміт і Кован з'явилися на Met Gala 2026 в індивідуальних вбраннях, створених Крістіаном. Вони були натхненні роботами французького художника Ерте, пише Billboard.

Сем дотрималися дрескоду Met Gala-2026 – "Мода – це мистецтво". Вони одягли плащ-кокон, який прикрашали понад 230 кристалів і намистин. Їх вручну розмістила команда з 45 майстрів, робота зайняла понад 800 годин.

Свій образ Сміт доповнили головним убором, який Кован створив у співпраці з модистом Стівеном Джонсом, а також прикрасами від французького ювелірного бренду Cartier.

Для довідки! Сем Сміт просять використовувати до себе займенники "вони", "їх". За словами артистів, вони не почуваються ні чоловіком, ні жінкою, а "перебуває десь посередині".

Партнер Сміта обрав костюм у стилі 1920-х років. Його прикрашали понад 25 тисяч намистин, які також наносили вручну. Закохані гармонійно виглядали разом у своїх образах.

Сем Сміт і Крістіан Кован / Фото з інстаграму співаків

Що відомо про стосунки Сема Сміта і Крістіана Кована?

Чутки про роман Сема Сміта та Крістіана Кована з'явилися у січні 2023 року, коли їх помітили разом у Нью-Йорку. Знаменитості гуляли, трималися за руки. Також модельєр поцілував співаків у маківку.

Це вже третя спільна поява Сміта та Кована на Met Gala. Вони дебютували на червоній доріжці як пара у 2024 році. Наступного року закохані знову відвідали благодійний бал разом.