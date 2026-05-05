Про це повідомляє The Guardian.

До теми Брітні Спірс звинувачують у водінні під дією алкоголю та наркотиків

Брітні Спірс звинуватили у керуванні транспортним засобом в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Попзірка не з'явилась до суду в окрузі Вентура, штат Каліфорнія. Присутність співачки на засіданні не була обов'язковою, оскільки їй висунули звинувачення лише у скоєнні правопорушення легкої тяжкості.

Окружний прокурор округу Вентура Ерік Насаренко підтвердив, що Спірс визнала провину через адвоката, взявши на себе відповідальність на "ранній стадії", і погодилася продовжувати лікування.

Артистці призначать рік умовного випробувального терміну. Вона зобов'язана пройти курс із запобігання водінню у нетверезому стані й сплатити штрафи, встановлені штатом.

Нагадаємо, що Брітні Спірс заарештували 4 березня після того, як правоохоронці зупинили її, адже помітили, що співачка перевищила швидкість на своєму BMW.

Каліфорнійський дорожній патруль заявив, що жінка, ймовірно, перебувала у стані наркотичного та алкогольного сп'яніння. Її доставили до окружної в'язниці після проходження тестів на тверезість.

Наступного дня виконавицю хітів Baby One More Time та Toxic звільнили під заставу. Через місяць Спірс добровільно звернулась до реабілітаційного центру, повідомляв журнал People.

Представник попзірки назвав її дії "абсолютно неприпустимими" та заявив, що цей інцидент має стати "першим кроком до давно назрілих змін, які мають відбутися в житті Брітні".

Що відомо про Брітні Спірс?

Наприкінці 1990-х та на початку 2000-х років Брітні Спірс була відома за хітами Baby One More Time, Oops! … I Did It Again, Toxic та іншими. Згодом її психічне здоров'я та зловживання наркотиками стали предметом спекуляцій.

У 2007 році співачку бачили з поголеною головою, а на початку 2008 її двічі доставляли до лікарні для примусового психіатричного обстеження.

Спірс потрапила під опіку батька, коли їй було 26. Він контролював життя та фінанси доньки. Суддя припинив опіку через 13 років після того, як артистка заявила, що її накачувати наркотиками, змушували працювати проти волі, примушували до медичних обстежень і реабілітації.