Об этом артисты сообщили в инстаграме, опубликовав совместное видео.

Вас также может заинтересовать Satoshi из Молдовы заговорил на украинском и рассказал о дружбе с Jerry Heil

В ролике Алексей Потапенко и Настя Каменских рассказали о возобновлении творческой деятельности и поделились планами на новый этап карьеры. Они заявили, что возвращаются с концертами, однако выступления запланированы за пределами Украины, в частности в Нью-Йорке, где шоу состоится 19 декабря.

Рано или поздно все имеет свой конец. Даже пауза длиной в 9 лет. Потап и Настя – мы возвращаемся. Нью-Йорк, увидимся 19 декабря. Ну вы поняли – будет весело,

– говорится в подписи к видео.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Напомним, недавно стало известно, что Потапенко и Каменских расстались. Несмотря на разрыв, они продолжают сотрудничать в творческих проектах.

Что известно о дуэте "Потап и Настя"?

Дуэт "Потап и Настя" был создан в 2006 году. Первой их работой стала песня "Без любви", а уже в 2008 году музыканты представили дебютный альбом "Не пара". Среди самых известных песен дуэта – "Не люби мне мозги", "На раЁне", "Чумачечая весна", "Мы отменяем К.С.", "РуРуРуРу" "и многие другие, которые стали популярными не только в Украине, но и за ее пределами.

За годы совместной работы дуэт получил многочисленные музыкальные награды, в частности отличия M1 Music Awards.

В 2017 году "Потап и Настя" объявили о творческой паузе и сосредоточились на собственных сольных проектах.