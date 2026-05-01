К личной жизни Потапа и Насти всегда было приковано много внимания, а слухи о проблемах в их браке ходили в сети уже давно. Историю любви артистов, читайте в материале 24 Канала.

Дуэт и первый брак Потапа

Слухи о романе Потапа и Насти появлялись в СМИ на протяжении многих лет. Дело в том, что в 2006 году артисты создали дуэт, который в конце концов стал одним из самых успешных в украинском шоубизнесе.

Однако с 1999 до 2014 года Потап находился в браке с Ириной Горовой, с которой даже создал продюсерский центр Mozgi Entertainment (в 2023 году Горовая основала новый лейбл pomitni).

Экс-супруги воспитывают 17-летнего сына Андрея, который пошел учиться в престижную школу в Великобритании – ACS International School Cobham. После двух лет обучения парень планирует поступать в университет.

Потап и Ирина Горовая с сыном / Фото из инстаграма продюсера

Свадьба Потапа и Насти

В 2017 году Потап и Настя объявили, что ставят дуэт на паузу. Вскоре Каменских начала сольную карьеру под псевдонимом NK, но продолжала сотрудничать с продюсером.

23 мая 2019 года артисты поженились. Они сыграли роскошную свадьбу в элитном ресторане под Киевом. Среди звездных гостей были Юрий Горбунов, Катя Осадчая, Надя Дорофеева, Владимир Дантес и другие.

В день свадьбы Потап выпустил песню "Константа", которую посвятил любимой, и клип в стиле love story.

Многие спрашивают, почему мы так долго все скрывали, и здесь есть ответы на все вопросы. Это особое произведение, самая честная вещь, которую я когда-либо писал. Я не назвал бы это песней, треком, синглом, хоть это станет частью нового альбома ПТП. Это мои чувства, часть моей души и моего сердца. Это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой женюсь. Это лирика о самом главном – о союзе наших галактик, о нашей любви,

– заявил продюсер.

Впоследствии Каменских рассказала, что впервые они с Потапом поженились еще в 2017 году в Лас-Вегасе.

Свадьба Потапа и Насти в Лас-Вегасе / Фото из инстаграма Каменских

Кстати! В одном из интервью Потап намекнул, что изменял Горовой с Настей. По словам продюсера, они влюбились друг в друга через четыре года после создания дуэта. На тот момент он еще находился в браке.

Развод Потапа и Насти

После начала полномасштабного вторжения начали появляться слухи о разводе Потапа и Насти, которые они неоднократно опровергали и заявляли, что в их браке все хорошо.

Кроме того, годами в сети появлялись новости о беременности Каменских, однако общих детей у них с Потапом нет, хотя мужчина неоднократно заявлял, что они "работают" над пополнением в семье.

Сегодня, 1 мая, артисты таки объявили о разводе. Экс-влюбленные не раскрыли причину и не стали вдаваться в другие подробности. Они отметили, что не будут давать комментарии.