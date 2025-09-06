Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Горовой. Она показала фото сына возле учебного заведения.
Сын Ирины Горовой и Потапа будет учиться в ACS International School Cobham – ведущей международной школе-пансионате, расположенной в сельской местности графства Суррей.
Продюсер поделилась, что летом пыталась проводить как можно больше времени с Андреем.
Теперь нас разделяет большое расстояние и загруженный график его обучения. Горжусь им,
– написала Горовая.
Сын Потапа и Ирины Горовой / Фото из инстаграма продюсера
Для справки! Сын Потапа и Ирины Горовой два года будет учиться в школе в Великобритании, а затем планирует поступать в университет. Расходы на образование Андрея артист берет на себя.
Что известно об отношениях Потапа и Горовой?
Потап и Ирина Горовая поженились в 1999 году. В 2008 году у них родился сын Андрей. Тогда продюсер уже воспитывала дочь Наталью от первого мужа, музыканта Юрия Горового.
Потап и Горовая развелись в 2014 году, однако некоторое время продолжили работать вместе. Дело в том, что ранее они создали продюсерский центр MOZGI Entertainment.
В 2022 году Ирина сообщила, что завершила сотрудничество с бывшим мужем, а в следующем году создала музыкальный лейбл Pomitni.
Сейчас Потап состоит в браке с певицей Настей Каменских. Ирина Горовая в отношениях уже пять лет, в то же время недавно она поделилась, что выходить замуж в третий раз не планирует.