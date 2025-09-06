Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Горовой. Она показала фото сына возле учебного заведения.

Тоже интересно Ирина Горовая призналась, планирует ли в третий раз выходить замуж

Сын Ирины Горовой и Потапа будет учиться в ACS International School Cobham – ведущей международной школе-пансионате, расположенной в сельской местности графства Суррей.

Продюсер поделилась, что летом пыталась проводить как можно больше времени с Андреем.

Теперь нас разделяет большое расстояние и загруженный график его обучения. Горжусь им,

– написала Горовая.

Сын Потапа и Ирины Горовой / Фото из инстаграма продюсера

Для справки! Сын Потапа и Ирины Горовой два года будет учиться в школе в Великобритании, а затем планирует поступать в университет. Расходы на образование Андрея артист берет на себя.

Что известно об отношениях Потапа и Горовой?