Горовая дважды была замужем и не верит в то, что "можно прожить очень интересную жизнь с одним мужчиной". Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Натальи Бобок.

Потому что вы разные люди, вы развиваетесь по-разному. Это классно, когда ты нашел одного человека, прожил всю жизнь душа в душу, счастлив, вы оба развивались, все так прекрасно, ничего не повлияло (на отношения – Show 24), вы шагаете, в один момент поцеловались и умерли. Для меня это сказка,

– призналась Ирина Горовая.

Продюсер считает, что людям стоит выбирать себя, когда они становятся несчастливыми в отношениях.

Горовая также поделилась, что не собирается снова выходить замуж.

Мне когда-то было так страшно. Думала, что буду одна, кому я буду нужна, что с этим делать, а у меня двое детей. Эти мысли есть у всех. Но потом ты думаешь: "Да стоп. Это стереотип",

– вспомнила продюсер.

Ирина Горовая отметила, что они с новым избранником ни разу не ссорились за пять лет отношений.

Интервью с Ириной Горовой: смотрите видео онлайн

Что известно о личной жизни Ирины Горовой?

Первый муж продюсера – музыкант Юрий Горовой. От него Ирина родила дочь Наталью.

Впоследствии Горовая вышла замуж за рэпера и продюсера Потапа (Алексей Потапенко). Они развелись в 2014 году. Экс-супруги воспитывают 16-летнего сына Андрея.

Напомним, ранее Ирина Горовая рассказывала, почему скрывает нового партнера.