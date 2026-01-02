Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Белень. Она показала кадры поврежденной улицы.

В сториз Инна Белень распространила видео, как Россия ударила по жилой застройке в Харькове.

Это моя улица. Нас дома не было. Прилетела ракета. Едем смотреть, целая ли квартира,

– написала она.

Блогер также опубликовала фото улицы, где расположена ее квартира. К счастью, дом целый, в соседнем выбило окна, а другой, что на фотографии, полностью уничтожен.

Мы взяли вещи и сегодня будем спать не там, потому что, зная россиян, могут быть повторные удары. Они такое практикуют. Честно, слов нет, это просто ужас. Я не знаю, что говорить. Я не знаю, как нас так отвело,

– сказала Белень.

Инна Белень сообщила о "прилете" на ее улицу / видео из инстаграма блогера