Блогерка поділилася першими кадрами з пологового будинку, опублікувавши відео на своїй сторінці в інстаграмі.

У ролику Бєлєнь показала фрагменти пологів та перші хвилини після народження дитини. Пологи виявилися партнерськими – поруч з Інною був її коханий.

Блогерка народила на 41-му тижні вагітності, однак ім'я донечки поки що не розкриває.

Дякую, що зробила нас мамою і татом,

– написала вона під відео.

Що відомо про вагітність Інни Бєлєнь?

Батько дитини – Іван Яловенко. Вони знайомі з Інною з дитинства, навчалися разом у школі, але згодом втратили зв'язок. Після "Холостяка" відновили спілкування, почали зустрічатися, заручилися 30 грудня 2025 року й одружилися 3 лютого 2026-го.

Раніше Інна Бєлєнь розповідала, що після операції з корекції грудей їй протягом року не рекомендували вагітніти, однак усе склалося інакше. На ранніх термінах вагітність була майже непомітною – до п'ятого місяця в Інни не було вираженого живота, водночас її турбував сильний токсикоз. У другому триместрі блогерка залишалася дуже активною та багато подорожувала. Водночас у третьому триместрі токсикоз повернувся, з'явилися печія та труднощі з кровообігом.

Напередодні пологів Інна казала, що їй не вистачає пускового механізму, щоб почалася родова діяльність. Блогерка планувала народжувати природно, але не виключала стимуляції чи кесаревого розтину. Як саме минули пологи – наразі невідомо.