Детальніше про формат і дату святкування Клопотенко розповів у проєкті "Кучма у", який вийшов на ютуб-каналі "Топові зірки".

Євген зазначив, що не хоче робити гучне весілля. Пара організує невелике святкування з українськими традиціями, щоб вшанувати їх і показати їхню важливість.

Весілля плануємо не в ресторані святкувати, а в іншому місці – на вулиці. Десь у червні. Шатро Катерина не хоче. Але будуть українські традиції – все буде прикольно. Близько 100 людей, подивимося,

– поділився кулінар.

Проєкт "Кучма У" з Євгеном Клопотенком: дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Євгена Клопотенка з нареченою?

Шеф-кухар та Катерина Воскресенська вперше зустрілися у 2023 році на Дні Незалежності під час благодійної вечері в Карпатах, де зібралися кілька шеф-кухарів, серед яких був і Євген. Другий раз вони перетнулися у листопаді 2024 року – на дні народженні спільних друзів. Після цього почали спілкуватися в месенджерах, а вже згодом Клопотенко запросив Катерину на побачення. Про це пара розповідала в інтерв'ю Марічці Падалко на її ютуб-каналі.

24 листопада 2025 року шеф-кухар разом із коханою Катериною відсвяткували річницю стосунків.

Відомо, що наречена Євгена Клопотенка є співзасновницею бюро досвідів, яке займається організацією менторських, індивідуальних та подорожей з брендами. Це вказано на сторінці Катерини в інстаграмі.

10 січня Клопотенко повідомив, що освідчився обраниці. У відео на своєму ютуб-каналі він розповів, що спершу зробив пропозицію вдома, а згодом пара влаштувала традиційне сватання, поєднавши його із заручинами. На святкування запросили рідних і друзів, які прийшли в українському вбранні. Клопотенко зазначив, що подія відбулася в його ресторані української кухні "100 років вперед".