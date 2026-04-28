Детальнее о формате и дате празднования Клопотенко рассказал в проекте "Кучма в", вышедший на ютуб-канале "Топовые звезды".

Евгений отметил, что не хочет делать громкую свадьбу. Пара организует небольшое празднование с украинскими традициями, чтобы почтить их и показать их важность.

Свадьбу планируем не в ресторане праздновать, а в другом месте – на улице. Где-то в июне. Шатро Екатерина не хочет. Но будут украинские традиции – все будет прикольно. Около 100 человек, посмотрим,

– поделился кулинар.

Что известно об отношениях Евгения Клопотенко с невестой?

Шеф-повар и Екатерина Воскресенская впервые встретились в 2023 году на Дне Независимости во время благотворительного ужина в Карпатах, где собралось несколько шеф-поваров, среди которых был и Евгений. Второй раз они пересеклись в ноябре 2024 года – на дне рождения общих друзей. После этого начали общаться в мессенджерах, а уже потом Клопотенко пригласил Екатерину на свидание. Об этом пара рассказывала в интервью Маричке Падалко на ее ютуб-канале.

24 ноября 2025 шеф-повар вместе с любимой Екатериной отпраздновали годовщину отношений.

Известно, что невеста Евгения Клопотенко является соучредителем бюро опытов, которое занимается организацией менторских, индивидуальных и путешествий с брендами. Это указано на странице Екатерины в инстаграмме.

10 января Клопотенко сообщил, что сделал предложение избраннице. В видео на своем ютуб-канале он рассказал, что сначала сделал предложение дома, а впоследствии пара устроила традиционное сватовство, соединив его с помолвкой. На празднование пригласили родных и друзей. Клопотенко отметил, что событие произошло в его ресторане украинской кухни "100 лет вперед".