Евгений и Екатерина дали большое совместное интервью. У разговоре с Маричкой Падалкой они прокомментировали прошлые заявления шеф-повара.

Евгений Клопотенко признался, что они с любимой обсуждают прошлое.

Мы прошлое больше обсуждаем, чем будущее. Мое прошлое какое-то обсуждаем,

– сказал шеф-повар.

Екатерина Воскресенская добавила, что они могут обсудить прошлые интервью Клопотенко, в частности его заявления о свободных отношениях. Если девушку что-то интересует, то она спрашивает об этом у жениха.

Мы об этом (о свободных отношениях – 24 Канал), конечно, говорили еще в начале. Я просто не видела интервью Евгения до того, как мы начали общаться. Я в марте прошлого года пересмотрела много интервью. Думаю, основные я видела,

– поделилась Екатерина.

Что известно об отношениях Евгения Клопотенко и Екатерины?