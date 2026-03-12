Євген та Катерина дали велике спільне інтерв'ю. У розмові з Марічкою Падалкою вони прокоментували минулі заяви шеф-кухаря.
Євген Клопотенко зізнався, що вони з коханою обговорюють минуле.
Ми минуле більше обговорюємо, ніж майбутнє. Моє минуле якесь обговорюємо,
– сказав шеф-кухар.
Катерина Воскресенська додала, що вони можуть обговорити минулі інтерв'ю Клопотенка, зокрема його заяви про вільні стосунки. Якщо дівчину щось зацікавлює, то вона запитує про це у нареченого.
Ми про це (про вільні стосунки – 24 Канал), звісно, говорили ще на початку. Я просто не бачила інтерв'ю Євгена до того, як ми почали спілкуватися. Я у березні минулого року передивилася багато інтерв'ю. Думаю, основні я бачила,
– поділилась Катерина.
Що відомо про стосунки Євгена Клопотенка та Катерини?
Катерина Вознесенська вперше побачила Клопотенка ще шість років тому, коли прийшла з близькими у його ресторан "100 років тому вперед".
Вони познайомилися у 2023 році у Карпатах на День Незалежності України. Там організовували благодійну вечерю, де Клопотенко був одним із шефів.
У листопаді 2024 року Катерина та Євген зустрілися на дні народженні спільних подруг. Після святкування вони списалися, а згодом шеф-кухар запросив дівчину на побачення.
Переможець проєкту "МастерШеф 5" оголосив про стосунки з Вознесенською у жовтні 2025 року. На той момент вони вже зустрічалися близько року.
У січні Катерина та Євген повідомили про заручини. Спершу шеф-кухар освідчився коханій вдома, а потім вони організували сватання, яке поєднали з заручинами, у ресторані "100 років вперед", куди запросили рідних і близьких.