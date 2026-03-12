Євген та Катерина дали велике спільне інтерв'ю. У розмові з Марічкою Падалкою вони прокоментували минулі заяви шеф-кухаря.

Не пропустіть Євген Клопотенко спільно з Міноборони розробить рецепти для ЗСУ

Євген Клопотенко зізнався, що вони з коханою обговорюють минуле.

Ми минуле більше обговорюємо, ніж майбутнє. Моє минуле якесь обговорюємо,

– сказав шеф-кухар.

Катерина Воскресенська додала, що вони можуть обговорити минулі інтерв'ю Клопотенка, зокрема його заяви про вільні стосунки. Якщо дівчину щось зацікавлює, то вона запитує про це у нареченого.

Ми про це (про вільні стосунки – 24 Канал), звісно, говорили ще на початку. Я просто не бачила інтерв'ю Євгена до того, як ми почали спілкуватися. Я у березні минулого року передивилася багато інтерв'ю. Думаю, основні я бачила,

– поділилась Катерина.

Інтерв'ю з Євгеном Клопотенком та його нареченою: дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Євгена Клопотенка та Катерини?