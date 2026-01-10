Шеф-кухар показав, як робив пропозицію. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Євегена.

Клопотенко опублікував пост, де видно, як він цілує Катерину та одягає їй каблучку.

Кохання – це світло. Деталі згодом,

– написав чоловік.

Євген Клопотенко з коханою / Фото з інстаграму шеф-кухаря

Прикраса з фото від ювелірного дому KOUCHT. Це бренд з виготовлення ювелірних прикрас ручної роботи, як вказано на їхньому сайті.

У коментарях під постом Євгена та Катерину засипали привітаннями із заручинами колеги та прихильники.

Євгена Клопотенка привітали із заручинами / Скриншоти з інстаграму

Що відомо про обраницю Євгена Клопотенка?