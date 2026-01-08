Ферментовані овочі є важливими продуктами для покращення травлення, а особливо часто їх радять вживати в зимову пору, пише 24 Канал з посиланням на The Washington Times. Окрім маринованих огірків та помідорів, квашена капуста також посідає особливе місце в кулінарії.
Рецепт капусняка Євген Клопотенко додав до своєї кулінарної книги "Автентична українська кухня" й зазначив, що він дуже простий у приготуванні, тож ним можна частувати сім’ю хоч кожного тижня впродовж всієї зими. Капусняк готується зі свининою, а кислинка від капусти чудово збалансовує жир, підкреслюючи смак страви.
Як приготувати капусняк за рецептом Євгена Клопотенка?
Інгредієнти:
450 грамів свинячої лопатки без кісток;
1 лавровий листок;
2 штуки запашного перцю;
1 велика морква;
1 велика цибуля;
2 столові ложки соняшникової олії;
300 грамів квашеної капусти;
5 середніх крохмалистих картоплин;
кошерна сіль та мелений перець.
Спосіб приготування:
Наріжте свинячу лопатку невеликими шматками й покладіть в середню каструлю. Залийте холодною водою так, щоб вона покрила м’ясо й доведіть до кипіння на середньому вогні. Далі треба зменшити вогонь та варити на повільному вогні впродовж години, періодично знімаючи піну. Через годину треба додати лавровий лист та запашний перець й продовжувати готувати на слабкому вогні.
Поки вариться бульйон, натріть моркву та наріжте кубиками цибулю. Налийте олію в пательню й поставте її на середній вогонь, обсмажучи разом цибулю з морквою до появи аромату. Тоді додайте квашену капусту та влийте трохи бульйону, щоб овочі не пересохли. Коли вони стануть м’якими, то сковорідку вже можна знімати з плитки.
Останній етап – нарізання кубиками картоплі. Її треба додати до бульйону й варити на повільному вогні 20 хвилин, а далі додати в каструлю обсмажені овочі. Доведіть все до швидкого кипіння, зменшіть вогонь та варіть суп на повільному вогні ще 5 хвилин. Наприкінці треба додати дрібку солі та мелений перець. Перед подачею капусняку рекомендовано дати трохи настоятися.
Рецепт капусняка у The Washington Times. Ми будемо і надалі лупати цю скелю, щоб про українську кухню знали у кожному куточку світу! Цьом,
– написав Євген Клопотенко у своєму фейсбуці.
До слова, є ще один цікавий рецепт капусняка з качкою, який походить з Полтавщини, пише "Шуба". Капусняк виходить особливим завдяки поєднанню качки та свинячих ребер, що надає страві багатий та насичений смак, зберігаючи при цьому культурну спадщину.
