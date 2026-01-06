Яскравий смак риба може отримати завдяки соусу з вершкового масла, каперсів та лимона, пише 24 Канал з посиланням на BBC. Кухарі радять поєднувати рибу з картопляним пюре, щоб отримати неймовірно смачну вечерю.

Як приготувати хек?

Інгредієнти:

1 філе хека без кісток та шкіри;

1 столова ложка пшеничного борошна;

2 чайні ложки оливкової олії;

25 грамів вершкового масла;

2 чайні ложки каперсів;

Сік половини лимона;

Сіль та перець.

Для подачі

Картопляне пюре.

Спосіб приготування:

Спочатку заздалегідь приготуйте картопляне пюре й зберігайте його теплим, поки буде смажитися риба.

Далі промокніть філе хека паперовим рушником, посоліть з обох боків та залишіть на 10 хвилин. Тоді далі витріть філе насухо й обваляйте в борошні, приправленому сіллю та перцем.



Хек вдасться смачно приготувати всім / Фото Pexels

Сковороду потрібно розігріти на сильному вогні й додати оливкову олію. Рибу викладіть на пательню й притисніть лопаткою на 30 секунд, щоб філе не деформувалося. Посмажте 2 хвилини, доки не утвориться скоринка.

Далі переверніть філе, додайте вершкове масло й каперси та зменшіть вогонь до середнього. Нахиліть сковороду й кілька разів полийте рибу ароматним маслом й готуйте ще 3 хвилини.

Після цього перекладіть хек на теплу тарілку з картопляним пюре, а сковороду поверніть на сильний вогонь, додайте лимонний сік й дайте соусу покипіти 30 секунд. Рибу та пюре полийте соусом перед подачею.

Щоб хек не розвалювався, потрібно правильно його розморозити: спочатку у холодильнику, потім при кімнатній температурі, пише Cookpad. Для приготування хека потрібні прості інгредієнти: сіль, лимонний сік, гірчиця з медом і корицею, кунжут, борошно для панірування, та олія для смаження.

