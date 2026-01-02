Солоний "Наполеон" має усі шанси стати відкриттям, яке назавжди увійде у ваше кулінарне повсякдення. Він дуже простий у приготуванні та дарує неперевершений смак, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.

Як приготувати солоний "Наполеон"?

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 500 грамів листкового тіста;
соус:
– 200 грамів майонезу;
– 3 зубчики часнику;
– кріп, сіль та перець до смаку;
начинка:
– 4 яйця;
– 200 грамів твердого сиру;
– 200 грамів консервованого тунця.

Солоний Наполеон

Легка страва, яка дарує багато задоволення / Скриншот з відео "Прості рецепти"

Приготування:

  1. Листкове тісто розкачайте, розріжте на дві частини й випікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів, приблизно 20 хвилин до золотистості.
  2. Готове тісто остудіть і розділіть на кілька коржів. Для соусу змішайте майонез, подрібнений часник і кріп до однорідності.
  3. Варені яйця та твердий сир натріть на великій тертці.
  4. Збирайте солоний "Наполеон": викладіть корж, змастіть соусом, посипте сиром, накрийте наступним коржем і знову змастіть соусом.
  5. Далі викладіть шар тунця, накрийте коржем, змастіть соусом і посипте яйцем.
  6. Повторюйте шари, чергуючи начинку. Верх торта посипте крихтою з тіста.
  7. Готовий торт поставте в холодильник на кілька годин, щоб добре просочився.

Чим замінити тунець?

Тунець – далеко не єдина опція для солоного "Наполеона". Для цієї страви в принципі підійде будь-яка рибна консерва, розповідає Pysznosci.

Наприклад, елементарна сардина здешевить страву бюджетом, але не смаком. Тож не бійтеся експериментувати та регулювати страву на власний смак.

