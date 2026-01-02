Солоний "Наполеон" має усі шанси стати відкриттям, яке назавжди увійде у ваше кулінарне повсякдення. Він дуже простий у приготуванні та дарує неперевершений смак, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.

Не пропустіть Мандариновий тортик без випікання: цей десерт продовжить ваше свято

Як приготувати солоний "Наполеон"?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 500 грамів листкового тіста;

соус:

– 200 грамів майонезу;

– 3 зубчики часнику;

– кріп, сіль та перець до смаку;

начинка:

– 4 яйця;

– 200 грамів твердого сиру;

– 200 грамів консервованого тунця.

Легка страва, яка дарує багато задоволення / Скриншот з відео "Прості рецепти"

Приготування:

Листкове тісто розкачайте, розріжте на дві частини й випікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів, приблизно 20 хвилин до золотистості. Готове тісто остудіть і розділіть на кілька коржів. Для соусу змішайте майонез, подрібнений часник і кріп до однорідності. Варені яйця та твердий сир натріть на великій тертці. Збирайте солоний "Наполеон": викладіть корж, змастіть соусом, посипте сиром, накрийте наступним коржем і знову змастіть соусом. Далі викладіть шар тунця, накрийте коржем, змастіть соусом і посипте яйцем. Повторюйте шари, чергуючи начинку. Верх торта посипте крихтою з тіста. Готовий торт поставте в холодильник на кілька годин, щоб добре просочився.

Чим замінити тунець?

Тунець – далеко не єдина опція для солоного "Наполеона". Для цієї страви в принципі підійде будь-яка рибна консерва, розповідає Pysznosci.

Наприклад, елементарна сардина здешевить страву бюджетом, але не смаком. Тож не бійтеся експериментувати та регулювати страву на власний смак.

Що ще цікавого приготувати?