Коли потрібно приготувати швидкий сніданок або елементарний перекус – просто змішайте борошно з майонезом! Ви здивуєтеся, але це просто неймовірно смачно, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Варто знати Вже викидати чи ще постоять до завтра: скільки часу зберігаються новорічні салати

Як приготувати смачні пиріжки з простих інгредієнтів?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 мілілітрів йогурту або кефіру;

– дрібка солі;

– 3 столові ложки майонезу;

– 320 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача.

Корисний рецепт на кожен день / Фото "Господинька"

Приготування:

Йогурт змішуємо з майонезом, злегка солимо. Додаємо просіяне борошно з розпушувачем і добре перемішуємо. Ділимо тісто на 4 кульки, накриваємо та залишаємо відпочити на 10 хвилин. Кульки розкатуємо у коржі та смажимо на пательні до золотистості. Подаємо з улюбленим соусом.

Навіщо у випічці використовують майонез?

Завдяки майонезу жир у тісті розподіляється дуже рівномірно. Завдяки цьому тісто виходить ніжним та буквально тане у роті, підказує WP Kuchnia.

А ще майонез чудово підсилює дію розпушувача. Про смаковий акцент також варто згадати – з ним пиріжки завжди смакують краще.

Що смачного приготувати?