Коли потрібно приготувати швидкий сніданок або елементарний перекус – просто змішайте борошно з майонезом! Ви здивуєтеся, але це просто неймовірно смачно, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Варто знати Вже викидати чи ще постоять до завтра: скільки часу зберігаються новорічні салати

Як приготувати смачні пиріжки з простих інгредієнтів?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 200 мілілітрів йогурту або кефіру;
– дрібка солі;
– 3 столові ложки майонезу;
– 320 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача.

Швидкі пиріжки на сковороді

Корисний рецепт на кожен день / Фото "Господинька"

Приготування:

  1. Йогурт змішуємо з майонезом, злегка солимо.
  2. Додаємо просіяне борошно з розпушувачем і добре перемішуємо.
  3. Ділимо тісто на 4 кульки, накриваємо та залишаємо відпочити на 10 хвилин.
  4. Кульки розкатуємо у коржі та смажимо на пательні до золотистості.
  5. Подаємо з улюбленим соусом.

Навіщо у випічці використовують майонез?

Завдяки майонезу жир у тісті розподіляється дуже рівномірно. Завдяки цьому тісто виходить ніжним та буквально тане у роті, підказує WP Kuchnia.

А ще майонез чудово підсилює дію розпушувача. Про смаковий акцент також варто згадати – з ним пиріжки завжди смакують краще.

Що смачного приготувати?