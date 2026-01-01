Коли потрібно приготувати швидкий сніданок або елементарний перекус – просто змішайте борошно з майонезом! Ви здивуєтеся, але це просто неймовірно смачно, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
Як приготувати смачні пиріжки з простих інгредієнтів?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 мілілітрів йогурту або кефіру;
– дрібка солі;
– 3 столові ложки майонезу;
– 320 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача.
Корисний рецепт на кожен день / Фото "Господинька"
Приготування:
- Йогурт змішуємо з майонезом, злегка солимо.
- Додаємо просіяне борошно з розпушувачем і добре перемішуємо.
- Ділимо тісто на 4 кульки, накриваємо та залишаємо відпочити на 10 хвилин.
- Кульки розкатуємо у коржі та смажимо на пательні до золотистості.
- Подаємо з улюбленим соусом.
Навіщо у випічці використовують майонез?
Завдяки майонезу жир у тісті розподіляється дуже рівномірно. Завдяки цьому тісто виходить ніжним та буквально тане у роті, підказує WP Kuchnia.
А ще майонез чудово підсилює дію розпушувача. Про смаковий акцент також варто згадати – з ним пиріжки завжди смакують краще.
