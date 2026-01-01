Салати можуть бути небезпечними для вашого здоровʼя, якщо довго стояли без холодильника. На який час свіжості розраховувати – розповідає 24 Канал з посиланням на Beszamel.

Скільки часу можуть стояти новорічні салати?

Якщо "Олівʼє" довго стояв без холодильника, то від нього краще відмовитися. Це один з найпідступніших салатів через велику кількість майонезу.

З салатами, які стояли без холодильника, варто бути обережними / Фото Freepik

"Шуба" та салат з крабовими паличками тримає свіжість до 24 годин. Але якщо є найменші ознаки того, що вони почали псуватися – у жодному випадку не варто ставити їх на стіл.

Як довго зберігати салати?

Головний ворог свіжості салатів – заправка. Саме вона призводить до швидкого псування салату без холодильника, підказує Pysznosci.

Куди краще зберігати інгредієнти нарізаними та заправляти салат перед подачею. А якщо салат повинен просочитися, то просто не треба готувати гігантську порцію.

