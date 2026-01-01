Салаты могут быть опасными для вашего здоровья, если долго стояли без холодильника. На какое время свежести рассчитывать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Beszamel.

К теме С этим ингредиентом оригинальнее: рецепт "Оливье" по переписи 1904 года

Сколько времени могут стоять новогодние салаты?

Если "Оливье" долго стоял без холодильника, то от него лучше отказаться. Это один из самых коварных салатов из-за большого количества майонеза.

С салатами, которые стояли без холодильника, стоит быть осторожными / Фото Freepik

"Шуба" и салат с крабовыми палочками держит свежесть до 24 часов. Но если есть малейшие признаки того, что они начали портиться – ни в коем случае не стоит ставить их на стол.

Как долго хранить салаты?

Главный враг свежести салатов – заправка. Именно она приводит к быстрой порче салата без холодильника, подсказывает Pysznosci.

Куда лучше хранить ингредиенты нарезанными и заправлять салат перед подачей. А если салат должен пропитаться, то просто не надо готовить гигантскую порцию.

Что вкусного приготовить?