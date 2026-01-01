Салаты могут быть опасными для вашего здоровья, если долго стояли без холодильника. На какое время свежести рассчитывать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Beszamel.
Сколько времени могут стоять новогодние салаты?
Если "Оливье" долго стоял без холодильника, то от него лучше отказаться. Это один из самых коварных салатов из-за большого количества майонеза.
"Шуба" и салат с крабовыми палочками держит свежесть до 24 часов. Но если есть малейшие признаки того, что они начали портиться – ни в коем случае не стоит ставить их на стол.
Как долго хранить салаты?
Главный враг свежести салатов – заправка. Именно она приводит к быстрой порче салата без холодильника, подсказывает Pysznosci.
Куда лучше хранить ингредиенты нарезанными и заправлять салат перед подачей. А если салат должен пропитаться, то просто не надо готовить гигантскую порцию.
