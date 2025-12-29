Торт "Рафаэлло" без выпекания прекрасно подойдет для празднования Нового 2026 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Апіа gotuje. Он готовится быстро и просто, а главное – вы не зависите от условий!
Как приготовить торт "Рафаэлло"?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов сладкого крекера;
– 250 граммов сыра маскарпоне;
– 260 миллилитров сливок 30%;
– 60 граммов сухого молока;
– 100 граммов кокосовой стружки;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 плоская столовая ложка желатины;
– 50 миллилитров очень горячей воды.
Сладкое наслаждение / Фото Апіа gotuje
Приготовление:
- Желатин залейте небольшим количеством горячей воды, тщательно размешайте и оставьте до полного растворения и охлаждения.
- В большую миску влейте холодные сливки, добавьте сыр маскарпоне, сахар и молоко в порошке и перемешайте сначала ложкой, а затем – на низких оборотах миксером до однородности и легкой густоты.
- Когда крем остынет, добавьте к нему желатиновую смесь и снова перемешайте до равномерного соединения ингредиентов.
- На дно выложите первый слой крекеров, затем нанесите часть крема, равномерно распределяя его поверх крекеров.
- Продолжайте чередовать слои – крекеры и крем – до завершения продуктов, завершив слоем крема. По желанию поверхность посыпьте дополнительной кокосовой стружкой.
- Готовому десерту предоставьте времени в холодильнике не менее 4 часов, чтобы масса стала плотной, крекеры смягчились, а вкусы полностью соединились, после чего нарежьте порционно и подавайте к столу.
Можно ли заменить желатин?
В зависимости от блюда, которое вы готовите, есть несколько продуктов чем стоит заменить желатин, пишет NV. К примеру агар-агар, пектин, а также крахмал и камеди.
Все зависит от желаемой консистенции – каждый из этих ингредиентов имеет свои особенности. Но если вы не готовы экспериментировать, то лучше четко придерживаться рецепта.
