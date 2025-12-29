Торт "Рафаэлло" без выпекания прекрасно подойдет для празднования Нового 2026 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Апіа gotuje. Он готовится быстро и просто, а главное – вы не зависите от условий!

Как приготовить торт "Рафаэлло"?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов сладкого крекера;

– 250 граммов сыра маскарпоне;

– 260 миллилитров сливок 30%;

– 60 граммов сухого молока;

– 100 граммов кокосовой стружки;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1 плоская столовая ложка желатины;

– 50 миллилитров очень горячей воды.

Сладкое наслаждение / Фото Апіа gotuje

Приготовление:

Желатин залейте небольшим количеством горячей воды, тщательно размешайте и оставьте до полного растворения и охлаждения. В большую миску влейте холодные сливки, добавьте сыр маскарпоне, сахар и молоко в порошке и перемешайте сначала ложкой, а затем – на низких оборотах миксером до однородности и легкой густоты. Когда крем остынет, добавьте к нему желатиновую смесь и снова перемешайте до равномерного соединения ингредиентов. На дно выложите первый слой крекеров, затем нанесите часть крема, равномерно распределяя его поверх крекеров. Продолжайте чередовать слои – крекеры и крем – до завершения продуктов, завершив слоем крема. По желанию поверхность посыпьте дополнительной кокосовой стружкой. Готовому десерту предоставьте времени в холодильнике не менее 4 часов, чтобы масса стала плотной, крекеры смягчились, а вкусы полностью соединились, после чего нарежьте порционно и подавайте к столу.

Можно ли заменить желатин?

В зависимости от блюда, которое вы готовите, есть несколько продуктов чем стоит заменить желатин, пишет NV. К примеру агар-агар, пектин, а также крахмал и камеди.

Все зависит от желаемой консистенции – каждый из этих ингредиентов имеет свои особенности. Но если вы не готовы экспериментировать, то лучше четко придерживаться рецепта.

