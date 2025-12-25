Этот рулет настолько вкусный, что вам захочется готовить его при каждой возможности. А нотки корицы в нем добавляют того самого зимнего ощущения уюта, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok gotuyemo_vdoma.

Не пропустите Лучшее сочетание вишни и кокоса: готовим незабываемый пляцок "Рождество в Карпатах"

Как приготовить рулет с яблоками, корицей и шоколадом?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

Бисквит:

– 6 яиц;

– 180 граммов сахара;

– 160 – 180 граммов просеянной муки.

Яблочная начинка: яблочная начинка:

– 3 – 4 яблока;

– 2 – 3 столовые ложки сахара;

– 1 чайные ложки корицы;

– 10 граммов сливочного масла.

Пропитка:

– 200 миллилитров сливок;

– 150 – 200 граммов сгущенного молока.

Для верха:

– 80 – 100 граммов шоколада.

Готовим самый вкусный рулет к чаю: видео

#вкусно #выпечка #шоколадный #foodtiktok ♬ Italian Cuisine - Kley Kley @gotuyemo_vdoma Бисквитный рулет с яблоками, корицей и шоколадом Ингредиенты Бисквит: -6 яиц -180 г сахара -160–180 г муки (просеянной) Яблочная начинка: -3–4 яблока -2–3 ст. л. сахара -1 ч. л. корицы -10 г сливочного масла Пропитка: -200 мл сливок -150–200 г сгущенного молока Для верха: -80–100 г шоколада ⸻ Приготовление 1️⃣ Бисквит Яйца соединить с сахаром и взбить миксером до густой, светлой пены. Масса должна значительно увеличиться в объеме. Добавить просеянную муку и аккуратно перемешать лопаткой до однородности. Тесто вылить на противень, застеленный пергаментом, и выпекать при 180°C 10–12 минут до легкого золотистого цвета. 2️⃣ Яблочная начинка Пока бисквит выпекается, яблоки очистить, нарезать кусочками. Обжарить на сливочном масле, добавить сахар и корицу, протушить несколько минут до мягкости. Снять с огня и дать немного остыть. 3️⃣ Пропитка Сливки смешать со сгущенкой до однородной, жидкой кремовой консистенции. 4️⃣ Сборка рулета Готовый бисквит достать из духовки, дать ему слегка остыть. Равномерно залить бисквит пропиткой из сливок и сгущенного молока - дать ей хорошо впитаться. Выложить сверху яблочную начинку и аккуратно свернуть бисквит в рулет. 5️⃣ Оформление Шоколад растопить на водяной бане или в микроволновке и полить им рулет сверху. По желанию охладить перед подачей. ⸻ Результат: нежный, хорошо пропитанный рулет с ароматными яблоками и легкой шоколадной ноткой. #бисквит

Приготовление:

Яйца взбейте с сахаром до пышной светлой массы. Осторожно введите просеянную муку, перемешивая лопаткой. Тесто выложите на противень с пергаментом и выпекайте при 180 градусах 10 – 12 минут до легкого румянца. Яблоки очистите, нарежьте кусочками и протушите на сливочном масле с сахаром и корицей до мягкости, после чего дайте начинке немного остыть. Сливки соедините со сгущенным молоком до жидкой кремовой консистенции. Готовый бисквит слегка остудите, равномерно пропитайте сливочной смесью, выложите яблочную начинку и осторожно сверните в рулет. Шоколад растопите и полейте им рулет сверху. По желанию перед подачей охладите.

Как не испортить бисквит?

Ингредиенты для бисквита – только комнатной температуры. Так вы точно получите воздушное тесто, советует Przyslij przepis.

А открывать духовку можно только в конце выпекания. Минута нетерпеливости может обернуться опадением бисквита, и исправить ситуацию уже будет невозможно.

Что еще сладенького приготовить?