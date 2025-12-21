Этот пирог приятно порадует вкусовой гармонией даже капризных гурманов. Нужны привычные ингредиенты и совсем немного старания, чтобы ваш праздничный десерт обсуждали еще очень долго, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм uliana_borus.

Как приготовить пляцок "Рождество в Карпатах"?

Время : 2 часа 30 минут

: 2 часа 30 минут Порций: 12

Ингредиенты:

вишнево-кокосовые коржи:

– 5 яичных желтков;

– 100 граммов сахара;

– 200 граммов масла;

– 16 граммов разрыхлителя;

– 350 граммов муки;

– 100 граммов сметаны;

кокосовая начинка:

– 5 яичных белков;

– 200 граммов кокосовой стружки;

– 30 граммов муки;

– 30 граммов кукурузного крахмала;

– 100 граммов сахара;

творожно-маковые коржи:

– 6 яиц;

– 250 граммов сахара;

– 300 граммов сливочного сыра Филадельфия;

– 1200 граммов домашнего творога;

– 100 граммов мягкого сливочного масла;

– 50 миллилитров сливок 33%;

заварной крем:

– 4 яйца;

– 150 граммов сахара;

– 30 граммов муки;

– 30 граммов кукурузного крахмала;

– 500 миллилитров молока;

– 350 граммов масла;

– 2 капли ванильного экстракта;

– 30 миллилитров алкоголя (лучше всего использовать бейлис).

Делаем пирог, о котором долго будут говорить: видео

Приготовление:

Соедините все ингредиенты для вишнево-кокосовых коржей и замесите тесто. Оно должно получиться немного гуще сметаны, хорошо держать форму и не липнуть к рукам. Разделите тесто на две части и сформируйте два коржа. На каждый равномерно выложите консервированные вишни, предварительно хорошо отцедив их от сока. Для кокосового слоя взбейте белки с сахаром до плотных, устойчивых пиков. В несколько заходов осторожно вмешайте кокосовую стружку, смешанную с мукой и крахмалом. Полученную кокосовую массу равномерно нанесите поверх вишен и выпекайте в духовке при 170 градусов в течение 20 – 25 минут. Для творожно-маковых коржей взбейте яйца с сахаром до светлой, густой массы. Отдельно соедините остальные ингредиенты, добавьте к ним взбитые яйца и хорошо перемешайте. Кукурузный крахмал соедините с перетертым маком и введите в творожную массу, тщательно вымешайте до однородности. Сформируйте из теста два коржа и выпекайте их в разогретой до 170 градусов духовке примерно 35 минут. Для заварного крема с маслом соедините все ингредиенты и доведите до однородной кремовой консистенции. Собирайте пирог в такой последовательности: корж с вишнями, два творожных коржа, сверху снова корж с вишнями. Между творожными коржами нанесите крем тонким слоем. Поставьте пирог в холодильник минимум на ночь, чтобы он хорошо стабилизировался. Для поливки соедините темный шоколад с горячими сливками, дайте массе постоять несколько минут, затем перемешайте до гладкой текстуры и полейте готовый пирог.

Как приготовить идеальный заварной крем?

Идеальный заварной крем должен быть без комочков и шелковистым. Его секрет – в правильной температуре и интенсивном взбивании, пишет Beszamel.

Готовьте крем в посуде с толстым дном. Также следите, чтобы он не закипел – это основная ошибка в технологии его приготовления.

