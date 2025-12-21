Этот пирог приятно порадует вкусовой гармонией даже капризных гурманов. Нужны привычные ингредиенты и совсем немного старания, чтобы ваш праздничный десерт обсуждали еще очень долго, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм uliana_borus.
Как приготовить пляцок "Рождество в Карпатах"?
- Время: 2 часа 30 минут
- Порций: 12
Ингредиенты:
вишнево-кокосовые коржи:
– 5 яичных желтков;
– 100 граммов сахара;
– 200 граммов масла;
– 16 граммов разрыхлителя;
– 350 граммов муки;
– 100 граммов сметаны;
кокосовая начинка:
– 5 яичных белков;
– 200 граммов кокосовой стружки;
– 30 граммов муки;
– 30 граммов кукурузного крахмала;
– 100 граммов сахара;
творожно-маковые коржи:
– 6 яиц;
– 250 граммов сахара;
– 300 граммов сливочного сыра Филадельфия;
– 1200 граммов домашнего творога;
– 100 граммов мягкого сливочного масла;
– 50 миллилитров сливок 33%;
заварной крем:
– 4 яйца;
– 150 граммов сахара;
– 30 граммов муки;
– 30 граммов кукурузного крахмала;
– 500 миллилитров молока;
– 350 граммов масла;
– 2 капли ванильного экстракта;
– 30 миллилитров алкоголя (лучше всего использовать бейлис).
Делаем пирог, о котором долго будут говорить: видео
Приготовление:
- Соедините все ингредиенты для вишнево-кокосовых коржей и замесите тесто. Оно должно получиться немного гуще сметаны, хорошо держать форму и не липнуть к рукам.
- Разделите тесто на две части и сформируйте два коржа. На каждый равномерно выложите консервированные вишни, предварительно хорошо отцедив их от сока.
- Для кокосового слоя взбейте белки с сахаром до плотных, устойчивых пиков. В несколько заходов осторожно вмешайте кокосовую стружку, смешанную с мукой и крахмалом.
- Полученную кокосовую массу равномерно нанесите поверх вишен и выпекайте в духовке при 170 градусов в течение 20 – 25 минут.
- Для творожно-маковых коржей взбейте яйца с сахаром до светлой, густой массы. Отдельно соедините остальные ингредиенты, добавьте к ним взбитые яйца и хорошо перемешайте.
- Кукурузный крахмал соедините с перетертым маком и введите в творожную массу, тщательно вымешайте до однородности.
- Сформируйте из теста два коржа и выпекайте их в разогретой до 170 градусов духовке примерно 35 минут.
- Для заварного крема с маслом соедините все ингредиенты и доведите до однородной кремовой консистенции.
- Собирайте пирог в такой последовательности: корж с вишнями, два творожных коржа, сверху снова корж с вишнями.
- Между творожными коржами нанесите крем тонким слоем. Поставьте пирог в холодильник минимум на ночь, чтобы он хорошо стабилизировался.
- Для поливки соедините темный шоколад с горячими сливками, дайте массе постоять несколько минут, затем перемешайте до гладкой текстуры и полейте готовый пирог.
Как приготовить идеальный заварной крем?
Идеальный заварной крем должен быть без комочков и шелковистым. Его секрет – в правильной температуре и интенсивном взбивании, пишет Beszamel.
Готовьте крем в посуде с толстым дном. Также следите, чтобы он не закипел – это основная ошибка в технологии его приготовления.
