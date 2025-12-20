Попробовав приготовить вафельный торт по этому рецепту, вы больше не захотите готовить его с вареной сгущенкой. Он идеально подходит для домашнего стола или особого случая, информирует 24 Канал со ссылкой на блог Яна Фуд.
Будет вкусно Останется влажным и насыщенным даже на следующий день: рецепт пирога "Ирландский кофе"
Вафельный торт с шоколадным кремом
- Время: 40 минут
- Порций: 8
Ингредиенты для крема: Ингредиенты для крема:
– 240 граммов белого шоколада;
– 125 граммов мягкого сливочного масла;
– 240 граммов сливочного сыра;
– ваниль по желанию.
Для малиновой прослойки:
– 100 граммов малинового пюре;
– 1 чайная ложка крахмала (без горки);
– 1 чайная ложка воды.
Основа:
– 10 вафельных коржей диаметром 18 сантиметров.
Приготовление:
- Растопите белый шоколад на водяной бане или импульсами в микроволновке. Дайте ему остыть до теплого состояния.
- Взбейте мягкое сливочное масло миксером в течение 2 – 3 минут до светлой, пышной массы. Тонкой струйкой введите растопленный шоколад в масло, постоянно перемешивая.
- Добавьте холодный сливочный сыр и взбейте массу до гладкой, однородной консистенции. Поставьте крем в холодильник на 1 – 2 часа для стабилизации, после чего еще раз коротко перемешайте.
- Подогрейте малиновое пюре в сотейнике на слабом огне. Растворите крахмал в воде и добавьте к пюре, постоянно помешивая. Проварите 20 – 30 секунд до легкого загустения. Снимите с огня и полностью охладите.
- Выложите первый вафельный корж и нанесите тонкий слой крема. Накройте вторым коржом и снова смажьте кремом. Третий корж смажьте очень тонким слоем малиновой прослойки. Продолжайте собирать торт, чередуя слои крема и малины (малиновую прослойку используйте не более 2 – 3 раз).
- Верх и бока торта выровняйте кремом. Поставьте торт в холодильник минимум на несколько часов, чтобы он стабилизировался. Украсьте по своему вкусу перед подачей.
Смотрите, как приготовить этот вафельный торт: видео
Чем можно украсить вафельный торт?
Попробуйте приготовить королевскую глазурь. Для этого вам надо только яичный белок и сахарная пудра, говорит портал Kuchnia.
Если хотите что-то нарисовать, делайте глазурь более густой. После высыхания она затвердеет и станет блестящей, что придаст десерту праздничный вид.
Что еще можно приготовить?
Попробуйте испечь маковый пирог – он всегда получается ароматным и вкусным.
Также советуем попробовать "Битое стекло" в вафельных коржах – это просто и очень быстро.