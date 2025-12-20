Попробовав приготовить вафельный торт по этому рецепту, вы больше не захотите готовить его с вареной сгущенкой. Он идеально подходит для домашнего стола или особого случая, информирует 24 Канал со ссылкой на блог Яна Фуд.

Вафельный торт с шоколадным кремом

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 8

Ингредиенты для крема: Ингредиенты для крема:

– 240 граммов белого шоколада;

– 125 граммов мягкого сливочного масла;

– 240 граммов сливочного сыра;

– ваниль по желанию.

Для малиновой прослойки:

– 100 граммов малинового пюре;

– 1 чайная ложка крахмала (без горки);

– 1 чайная ложка воды.

Основа:

– 10 вафельных коржей диаметром 18 сантиметров.

Приготовление:

Растопите белый шоколад на водяной бане или импульсами в микроволновке. Дайте ему остыть до теплого состояния. Взбейте мягкое сливочное масло миксером в течение 2 – 3 минут до светлой, пышной массы. Тонкой струйкой введите растопленный шоколад в масло, постоянно перемешивая. Добавьте холодный сливочный сыр и взбейте массу до гладкой, однородной консистенции. Поставьте крем в холодильник на 1 – 2 часа для стабилизации, после чего еще раз коротко перемешайте. Подогрейте малиновое пюре в сотейнике на слабом огне. Растворите крахмал в воде и добавьте к пюре, постоянно помешивая. Проварите 20 – 30 секунд до легкого загустения. Снимите с огня и полностью охладите. Выложите первый вафельный корж и нанесите тонкий слой крема. Накройте вторым коржом и снова смажьте кремом. Третий корж смажьте очень тонким слоем малиновой прослойки. Продолжайте собирать торт, чередуя слои крема и малины (малиновую прослойку используйте не более 2 – 3 раз). Верх и бока торта выровняйте кремом. Поставьте торт в холодильник минимум на несколько часов, чтобы он стабилизировался. Украсьте по своему вкусу перед подачей.

Смотрите, как приготовить этот вафельный торт: видео

Чем можно украсить вафельный торт?

Попробуйте приготовить королевскую глазурь. Для этого вам надо только яичный белок и сахарная пудра, говорит портал Kuchnia.

Если хотите что-то нарисовать, делайте глазурь более густой. После высыхания она затвердеет и станет блестящей, что придаст десерту праздничный вид.

