Спробувавши приготувати вафельний торт за цим рецептом, ви більше не захочете готувати його з вареною згущівкою. Він ідеально підходить для домашнього столу або особливої нагоди, інформує 24 Канал з посиланням на блог Яна Фуд.

Вафельний торт із шоколадним кремом

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти для крему:

– 240 грамів білого шоколаду;

– 125 грамів м’якого вершкового масла;

– 240 грамів вершкового сиру;

– ваніль за бажанням.

Для малинового прошарку:

– 100 грамів малинового пюре;

– 1 чайна ложка крохмалю (без гірки);

– 1 чайна ложка води.

Основа:

– 10 вафельних коржів діаметром 18 сантиметрів.

Приготування:

Розтопіть білий шоколад на водяній бані або імпульсами в мікрохвильовці. Дайте йому охолонути до теплого стану. Збийте м’яке вершкове масло міксером протягом 2 – 3 хвилин до світлої, пишної маси. Тонкою цівкою введіть розтоплений шоколад у масло, постійно перемішуючи. Додайте холодний вершковий сир і збийте масу до гладкої, однорідної консистенції. Поставте крем у холодильник на 1 – 2 години для стабілізації, після чого ще раз коротко перемішайте. Підігрійте малинове пюре в сотейнику на слабкому вогні. Розчиніть крохмаль у воді та додайте до пюре, постійно помішуючи. Проваріть 20 – 30 секунд до легкого загущення. Зніміть з вогню й повністю охолодіть. Викладіть перший вафельний корж і нанесіть тонкий шар крему. Накрийте другим коржем і знову змастіть кремом. Третій корж змастіть дуже тонким шаром малинового прошарку. Продовжуйте збирати торт, чергуючи шари крему та малини (малиновий прошарок використовуйте не більше 2 – 3 разів). Верх і боки торта вирівняйте кремом. Поставте торт у холодильник щонайменше на кілька годин, щоб він стабілізувався. Прикрасьте на свій смак перед подачею.

Чим можна прикрасити вафельний торт?

Спробуйте приготувати королівську глазур. Для цього вам треба лише яєчний білок та цукрова пудра, каже портал Kuchnia.

Якщо хочете щось намалювати, робіть глазур більш густою. Після висихання вона затвердне і стане блискучою, що надасть десерту святкового вигляду.

Що ще можна приготувати?