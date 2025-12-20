Он такой же насыщенный и вкусный. Это идеальный выбор для тех, кто не употребляет мяса или придерживается постного меню, информирует 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Наши бесаги".

Будет вкусно 12 блюд на Рождество: простые пошаговые рецепты, которые спасут любой праздник

Как приготовить постную засыпанную капусту?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов квашеной капусты;

– 40 граммов сушеных грибов;

– 200 граммов репчатого лука;

– 3 лавровых листа;

– 300 граммов пшена;

– 0,5 чайной ложки сушеного чеснока;

– черный молотый перец по вкусу;

– соль по вкусу;

– 3 столовые ложки пшеничной муки;

– 2,5 литра воды.

Приготовление:

Пшено и сушеные грибы тщательно промойте и замочите в холодной воде. В идеале – утром, но если времени мало, дайте им постоять в воде не менее часа. Квашеную капусту выложите в кастрюлю, залейте водой так, чтобы она лишь слегка покрывала капусту, и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите до мягкости. Грибы отцедите и сварите отдельно – примерно 40 минут. Процедите грибной отвар. Около 50 миллилитров оставьте для заправки, остальное влейте в кастрюлю с капустой. Лук мелко нарежьте. Половину добавьте к капусте вместе с лавровым листом и перемешайте. С пшена слейте воду, всыпьте его в кастрюлю к капусте и тщательно перемешайте. Отваренные грибы мелко нарежьте. Вторую половину лука вместе с грибами протушите на сковороде с маслом около 2 минут: сначала лук, затем добавьте грибы. В конце приправьте сушеным чесноком, перцем и щепоткой соли. Для заправки размешайте муку в воде или грибном отваре до однородности. В скоромные варианты добавляют яйца и сметану, но в постном рецепте этого не нужно. Выньте из кастрюли лавровый лист. Медленно вливайте заправку, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Посолите по вкусу. По желанию перелейте блюдо в горшочек и поставьте в теплую духовку, чтобы оно хорошо "дошло". Засыпанная капуста готова, когда все составляющие стали настолько мягкими, что почти сливаются в однородную массу. Консистенцию – густую или жидкую – выбирайте на свой вкус. Традиционно это блюдо напоминает густой казацкий кулеш. Подавайте постную засыпанную капусту горячей, дополнив ее зажаренными грибами.

Смотрите, как приготовить засыпанную капусту: видео

Как сделать засыпанную капусту еще вкуснее?

Если не спешить и дать каше хорошо "дойти", она становится нежной, почти кремовой по текстуре, информирует SHUBA.

Готовить блюдо можно в обычной кастрюле, но для особого вкуса его часто перекладывают в горшок и доводят до готовности в духовке – так засыпанная капуста получается особенно мягкой и насыщенной.

А чем порадовать гостей на Новый год?