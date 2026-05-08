Он очень прост в исполнении: тесто готовится в одной миске, а коржи получаются влажными и насыщенными, пишет All recipes. Шоколадный крем делает торт достаточно праздничным даже без лишних украшений.

Как приготовить шоколадный торт для мамы?

Время : 1 час

Порций: 4

Ингредиенты:

– 240 граммов пшеничной муки;

– 396 граммов сахара;

– 63 грамма несладкого какао-порошка;

– 8 граммов разрыхлителя;

– 1,5 чайной ложки соды;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 чайная ложка кофе эспрессо;

– 230 миллилитров молока;

– 100 граммов растительного масла;

– 2 яйца;

– 2 чайные ложки ванильного сахара;

– 230 миллилитров кипятка.

Для шоколадного крема:

– 200 граммов сливочного масла;

– 250–300 граммов сахарной пудры;

– 2–3 столовые ложки какао-порошка;

– 2–3 столовые ложки молока;

– ванильный экстракт по вкусу.

Приготовление:

Духовку разогрейте до 175 градусов. Две формы диаметром примерно 23 сантиметра смажьте маслом и слегка присыпьте мукой или застелите пергаментом. В большую миску просейте муку, какао-порошок, разрыхлитель и соду. Добавьте сахар, соль и порошок эспрессо, после чего все хорошо перемешайте венчиком. В отдельной емкости соедините молоко, растительное масло, яйца и ванильный экстракт. Влейте жидкие ингредиенты к сухой смеси и перемешайте до однородности. В конце осторожно влейте кипяток и еще раз хорошо вымешайте тесто – оно получится достаточно жидким. Распределите массу между подготовленными формами и выпекайте примерно 30 – 35 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой – она должна выходить сухой. Готовые коржи оставьте в формах на 10 минут, после чего переложите на решетку и полностью охладите. Для крема мягкое сливочное масло взбейте миксером до пышной консистенции. Постепенно добавьте сахарную пудру и какао-порошок, продолжая взбивать. Влейте несколько ложек молока и немного ванильного экстракта, чтобы крем стал нежным и однородным. Один корж выложите на тарелку, смажьте частью крема, накройте вторым коржом и покройте кремом верх и бока торта. Перед подачей дайте десерту немного настояться.

Как приготовить аппетитный торт на кипятке без заминок?

Сухие ингредиенты лучше сначала перемешать отдельно. Муку, какао, разрыхлитель или соду стоит равномерно распределить между собой, и только после этого добавлять жидкую часть. Так тесто получится более однородным, а корж лучше поднимется во время выпекания.

Не оставляйте готовое тесто надолго на столе. После смешивания его лучше сразу перелить в форму и поставить в разогретую духовку. Так корж равномерно пропечется, сохранит влажную текстуру и будет иметь более выразительный шоколадный вкус, информирует.

Форму стоит подготовить заранее – застелить дно пергаментом или смазать маслом. Это сэкономит время после замешивания, когда тесто уже нужно быстро отправлять выпекаться.

Тесто для торта будет очень жидким после добавления кипятка. Это правильно, и в результате вы получите самый вкусный и самый сладкий шоколадный торт, который я когда-либо пробовала!

– советует автор кулинарных книг Робин Стоун.

Как сделать так, чтобы у шоколадного торта была идеальная текстура?

Для действительно удачного шоколадного торта стоит начать с какао. Именно оно дает основной вкус, поэтому лучше брать качественный какао-порошок без лишних примесей. Если какао слабое или имеет плоский вкус, торт тоже не будет иметь того насыщенного шоколадного оттенка, на который вы рассчитываете, отмечает Тһе kitchn.

Чтобы корж получился влажным, в таких рецептах влить масло, а не сливочное масло. Масло добавляет вкуса, но после охлаждения может делать мякиш более плотным. Масло же помогает сохранить нежную текстуру и не дает коржу быстро пересыхать.

Не пересушивайте торт в духовке. Шоколадные коржи лучше проверять чуть раньше, чем кажется нужным. Если зубочистка выходит с несколькими влажными крошками, а не с жидким тестом, корж уже можно доставать. Так он останется мягким и сочным после остывания.

Что еще подарить маме?

Домашние конфеты – это один из тех десертов, которые исчезают со стола быстрее, чем успевают остыть. Для них не нужны сложные ингредиенты или специальные формы – все готовится буквально за несколько минут. Особенно удобно, что такие сладости легко менять под свой вкус.

К основе можно добавить орехи, кокосовую стружку, печенье или какао. А еще это хороший способ сделать десерт без лишних добавок и контролировать количество сахара.