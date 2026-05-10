Лучше всего с тем, что мама любит, хорошей подачей и несколькими деталями, которые сразу показывают: этот день начался с мысли о ней. Здесь хорошо подходят блюда, которые не выглядят буднично, но и не заставляют провести пол утра на кухне.

Как устроить идеальный бранч на День матери?

Особую атмосферу создают не дорогие детали, а маленькие знаки внимания, пишет Food52. Поставьте на стол ее любимый чай или коктейль, добавьте несколько семейных фото в рамках и попросите детей или внуков подготовить карточки с именами или короткие записки от руки.

Это должно выглядеть не как обычный завтрак, а как теплое признание – только с блинами на столе. Один из лучших способов показать заботу – приготовить для нее блюдо, которое она действительно любит. Еще лучше, если это будет неожиданность: с вниманием к деталям, хорошей подачей и ощущением, что о ней подумали еще до того, как она зашла в комнату.

Не бойтесь сделать этот завтрак немного торжественнее, чем обычно. Достаньте красивую посуду, тот самый фарфор "для особого случая" или старый керамический диспенсер для напитков, который давно ждет своего момента. Этот день и является тем самым поводом – так пусть все на столе говорит: сегодня ее действительно хотят порадовать.

Как приготовить ананасовые блины?

Такая особая подача завтрака точно удивит маму. Ананасовые блины выглядят так, будто над ними долго думали, хотя готовятся довольно просто, сообщает Апіа gotuje. В этом и преимущество такого завтрака: обычное тесто сразу становится интереснее, если внутри есть сочное кольцо ананаса. Такой вариант особенно хорошо подходит для утра, когда хочется сделать маме маленький сюрприз без сложного торта или большого десерта. Блины получаются мягкими, немного фруктовыми и красиво смотрятся на тарелке.

Как сделать блины с ананасом?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 240 граммов пшеничной муки;

– 250 миллилитров молока;

– 43 грамма ванильного сахара;

– 2 яйца;

– 25 граммов свежих дрожжей;

– 12 колец консервированного ананаса;

– 30 граммов топленого масла для жарки;

– сахарная пудра для подачи.

Невероятный завтрак / Фото ania gotuje

Приготовление:

Молоко и яйца заранее достаньте из холодильника, чтобы они не были холодными. Сначала приготовьте опару: в глубокую миску всыпьте 1 чайную ложку ванильного сахара из общего количества, добавьте 20 граммов муки, влейте 100 миллилитров молока и раскрошите свежие дрожжи. Хорошо разотрите смесь до однородности, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 20 – 25 минут. За это время опара должна подняться и запениться. В другую большую миску всыпьте остальную муку, добавьте оставшийся ванильный сахар, яйца, 150 миллилитров молока и готовую опару. Перемешайте ложкой до однородного теста, которое по густоте должно напоминать теплый пудинг. Кольца ананаса достаньте из сиропа и хорошо обсушите бумажным полотенцем. Разогрейте сковороду, добавьте немного топленого масла и выложите несколько колец ананаса, оставляя между ними расстояние. Ложкой накладывайте тесто сначала в отверстие посередине кольца, а затем распределяйте его по бокам так, чтобы оно немного выходило за края ананаса и касалось сковороды. Жарьте их на небольшом огне по 2 – 3 минуты с каждой стороны до легкого румянца. Во время жарки они еще немного подрастут. Готовые оладьи подавайте теплыми, по желанию посыпьте сахарной пудрой или сахарной пудрой с корицей. Также их можно дополнить медом, кленовым сиропом, джемом или взбитыми сливками.

Как приготовить омлет с клубникой?

Такой омлет поразит маму, информирует Кѵеѕтіа smaku. И будет выглядеть очень ярко на праздничном столе.

Время: 15 минут

15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 65 граммов муки;

– 125 миллилитров молока;

– 3 яйца;

– 2 столовые ложки сахара;

– маленькая щепотка соли;

– 2 столовые ложки сливочного масла.

Для подачи:

– сахарная пудра по вкусу;

– клубника по вкусу;

– сахар для клубничного соуса по вкусу;

– голубика по желанию;

– ванильный сырок по желанию.

Это так вкусно / Фото Кѵеѕтіа smaku

Приготовление:

В миску всыпьте муку, влейте молоко и хорошо перемешайте венчиком до гладкой массы без комочков. Яйца разделите на желтки и белки. Желтки добавьте в тесто вместе с сахаром и еще раз перемешайте. Белки взбейте отдельно с маленькой щепоткой соли до устойчивой пены, после чего осторожно вмешайте их в тесто ложкой, чтобы масса осталась воздушной. На сковороде растопите сливочное масло. Когда оно начнет легко шкварчать, снимите пену и распределите масло по всей поверхности. Вылейте тесто на сковороду, разровняйте и жарьте на слабом огне примерно 5 минут, пока низ хорошо подрумянится. Переворачивайте омлет не целым пластом, а частями – он должен порваться на большие куски. Через примерно 2 минуты большие кусочки поделите лопаткой на меньшие, переверните их и еще недолго обжарьте с разных сторон, чтобы внутри не осталось сырого теста. Готовый омлет переложите на тарелку, посыпьте сахарной пудрой и подайте с клубникой. Часть ягод можно перебить с сахаром и использовать как соус. По желанию добавьте голубику или ванильный творожок.