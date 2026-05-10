Найкраще з тим, що мама любить, гарною подачею і кількома деталями, які одразу показують: цей день почався з думки про неї. Тут добре підходять страви, які не виглядають буденно, але й не змушують провести пів ранку на кухні.

Як влаштувати ідеальний бранч на День матері?

Особливу атмосферу створюють не дорогі деталі, а маленькі знаки уваги, пише Food52. Поставте на стіл її улюблений чай або коктейль, додайте кілька сімейних фото в рамках і попросіть дітей чи онуків підготувати картки з іменами або короткі записки від руки.

Це має виглядати не як звичайний сніданок, а як тепле освідчення – тільки з млинцями на столі. Один із найкращих способів показати турботу – приготувати для неї страву, яку вона справді любить. Ще краще, якщо це буде несподіванка: з увагою до деталей, гарною подачею і відчуттям, що про неї подумали ще до того, як вона зайшла в кімнату.

Не бійтеся зробити цей сніданок трохи урочистішим, ніж зазвичай. Дістаньте красивий посуд, той самий фарфор "для особливого випадку" або старий керамічний диспенсер для напоїв, який давно чекає свого моменту. Цей день і є тим самим приводом – тож нехай усе на столі говорить: сьогодні її справді хочуть потішити.

Як приготувати ананасові млинці?

Така особлива подача сніданку точно здивує маму. Ананасові млинці виглядають так, ніби над ними довго думали, хоча готуються доволі просто, повідомляє Аnia gotuje. У цьому й перевага такого сніданку: звичайне тісто одразу стає цікавішим, якщо всередині є соковите кільце ананаса. Такий варіант особливо добре підходить для ранку, коли хочеться зробити мамі маленький сюрприз без складного торта чи великого десерту. Млинці виходять м’якими, трохи фруктовими й гарно виглядають на тарілці.

Як зробити млинці з ананасом?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 240 грамів пшеничного борошна;

– 250 мілілітрів молока;

– 43 грами ванільного цукру;

– 2 яйця;

– 25 грамів свіжих дріжджів;

– 12 кілець консервованого ананаса;

– 30 грамів топленого масла для смаження;

– цукрова пудра для подачі.

Неймовірний сніданок / Фото ania gotuje

Приготування:

Молоко та яйця заздалегідь дістаньте з холодильника, щоб вони не були холодними. Спочатку приготуйте опару: у глибоку миску всипте 1 чайну ложку ванільного цукру із загальної кількості, додайте 20 грамів борошна, влийте 100 мілілітрів молока та розкришіть свіжі дріжджі. Добре розітріть суміш до однорідності, накрийте рушником і залиште в теплому місці на 20 – 25 хвилин. За цей час опара має піднятися й запінитися. В іншу велику миску всипте решту борошна, додайте решту ванільного цукру, яйця, 150 мілілітрів молока та готову опару. Перемішайте ложкою до однорідного тіста, яке за густотою має нагадувати теплий пудинг. Кільця ананаса дістаньте із сиропу та добре обсушіть паперовим рушником. Розігрійте пательню, додайте трохи топленого масла й викладіть кілька кілець ананаса, залишаючи між ними відстань. Ложкою накладайте тісто спочатку в отвір посередині кільця, а потім розподіляйте його по боках так, щоб воно трохи виходило за краї ананаса й торкалося пательні. Смажте їх на невеликому вогні по 2 – 3 хвилини з кожного боку до легкого рум’янцю. Під час смаження вони ще трохи підростуть. Готові оладки подавайте теплими, за бажанням посипте цукровою пудрою або цукровою пудрою з корицею. Також їх можна доповнити медом, кленовим сиропом, джемом чи збитими вершками.

Як приготувати омлет із полуницею?

Такий омлет вразить маму, інформує Кwestia smaku. І буде виглядати надзвичайно яскраво на святковому столі.

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 65 грамів борошна;

– 125 мілілітрів молока;

– 3 яйця;

– 2 столові ложки цукру;

– маленька дрібка солі;

– 2 столові ложки вершкового масла.

Для подачі:

– цукрова пудра до смаку;

– полуниця до смаку;

– цукор для полуничного соусу до смаку;

– лохина за бажанням;

– ванільний сирок за бажанням.

Це так смачно / Фото Кwestia smaku

Приготування:

У миску всипте борошно, влийте молоко й добре перемішайте вінчиком до гладкої маси без грудочок. Яйця розділіть на жовтки та білки. Жовтки додайте до тіста разом із цукром і ще раз перемішайте. Білки збийте окремо з маленькою дрібкою солі до стійкої піни, після чого обережно вмішайте їх у тісто ложкою, щоб маса залишилася повітряною. На пательні розтопіть вершкове масло. Коли воно почне легко шкварчати, зніміть піну й розподіліть масло по всій поверхні. Вилийте тісто на пательню, розрівняйте й смажте на слабкому вогні приблизно 5 хвилин, поки низ добре підрум’яниться. Перевертайте омлет не цілим пластом, а частинами – він має порватися на великі шматки. Через приблизно 2 хвилини більші шматочки поділіть лопаткою на менші, переверніть їх і ще недовго обсмажте з різних боків, щоб усередині не залишилося сирого тіста. Готовий омлет перекладіть на тарілку, посипте цукровою пудрою та подайте з полуницею. Частину ягід можна перебити з цукром і використати як соус. За бажанням додайте лохину або ванільний сирок.