Хоч зовні все класично: рум’яна скоринка, ніжна сирна основа, трохи сметани поруч. А всередині – м’який шоколад, який змінює звичайний рецепт без зайвих вигадок, пише Тут смачно.

Як зробити сирники з шоколадом?

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів кисломолочного сиру;

– 1 столова ложка цукру;

– 2 столові ложки манної крупи;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 1 яйце;

– кілька шматочків шоколаду;

– борошно для обвалювання;

– дрібка солі;

– олія для смаження.

Приготування:

Кисломолочний сир спочатку добре відтисніть від зайвої рідини за допомогою марлі або бинта. Для сирників найкраще підходить жирний сир – приблизно від 9%, але менш жирний теж можна використати. Після цього перетріть сир через сито, щоб маса стала ніжнішою. Блендер краще не використовувати, бо сир може перетворитися на надто рідку кашоподібну масу. До підготовленого сиру додайте яйце, цукор, ванільний цукор, дрібку солі та манну крупу. Добре перемішайте й залиште масу на 20 – 30 хвилин, щоб манка набухла. Потім сформуйте сирники: візьміть трохи сирного тіста, покладіть усередину шматочок шоколаду й добре загорніть його сирною масою, щоб начинка була повністю закрита. Сформуйте з маси ковбаску, обваляйте її в борошні та за допомогою склянки або ножа надайте сирникам акуратної форми. Розігрійте пательню з достатньою кількістю олії та смажте сирники на середньому вогні до готовності й рум’яної скоринки з обох боків. Подавайте теплими, поки шоколад усередині м’який.

Як приготувати ліниву вівсянку?

Це найкращий сніданок, який можна приготувати заздалегідь. Вівсянка, приготована на ніч, готується швидко та легко, ви можете додати до неї все, що забажаєте, і вона дуже смачна.

Приготувати вівсянку на ніч справді просто. Ця страва без варіння потребує лише трохи часу. Змішайте вівсянку з молоком на ваш вибір – коров’ячим або його альтернативами, такими як вівсяне чи мигдальне. Вранці додайте улюблені інгредієнти та насолоджуйтесь. Тут ви можете проявити креативність: спробуйте використати інше молоко або додати свіжі чи сухофрукти, горіхи та насіння як начинку,

– радить Марта Стюарт.

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 склянка вівсяних пластівців;

– 3/4 склянки молока;

– дрібка кориці;

– 1/4 чайної ложки солі;

– підсмажене гарбузове насіння для подачі;

– сушена журавлина для подачі;

– кленовий сироп для подачі;

– молоко для регулювання консистенції за бажанням.

Це дуже смачно / Фото unsplash

Приготування:

Вівсяні пластівці пересипте у банку або глибоку миску. Додайте молоко, дрібку кориці та сіль, добре перемішайте, накрийте кришкою або харчовою плівкою й поставте в холодильник на ніч. За цей час пластівці вберуть рідину, стануть м’якими й набудуть ніжної кремової текстури. Перед подачею перемішайте вівсянку. Якщо вона вийшла надто густою, додайте ще трохи молока й доведіть до бажаної консистенції. Зверху посипте підсмаженим гарбузовим насінням і сушеною журавлиною, полийте кленовим сиропом і одразу подавайте. Для тропічного варіанту замість звичайного молока використайте кокосове, а корицю не додавайте. Готову вівсянку можна подати з підсмаженою кокосовою стружкою, шматочками ківі, ананаса й манго, а замість кленового сиропу злегка полити медом.

Що особливого приготувати на сніданок?

Сніданок легко випадає з плану, особливо коли ви заздалегідь продумуєте меню на тиждень або просто поспішаєте зранку, інформує Nates honey. У такі моменти рука сама тягнеться до пластівців, вівсянки, смузі чи будь-чого, що можна приготувати за кілька хвилин. І це цілком нормально – швидкі сніданки теж мають свої переваги.

Іноді варто додати до ранку трохи більше смаку, адже сніданок може бути не лише простим, а й справді цікавим. Сніданок з беконом, ягодами та тостами поєднує солодкі й солоні акценти, тому звичайний тост виходить значно цікавішим. Такий варіант добре підходить для будніх ранків, коли часу мало, але хочеться чогось смачного й поживного. Частину роботи можна зробити наперед – підсмажити бекон і підготувати хліб. Тоді зранку залишиться лише швидко зібрати тост і подати його до столу.

Запечені яйця з бататом і панчетою – це ситний сніданок у вигляді невеликих порцій із батату. Начинка виходить поживною завдяки панчеті, сиру та цибулі, а сама страва має виразний солоний смак. Її можна приготувати для неспішного бранчу у вихідний або подати в будній день, коли хочеться чогось більш ґрунтовного, ніж звична ранкова їжа.

Солодка кіноа може стати основою для поживної ранкової миски. У цьому рецепті її поєднують із грецьким йогуртом, фруктами, горіхами, сирим нефільтрованим медом, насінням і спеціями. Виходить збалансований сніданок із білком, натуральними інгредієнтами та приємною ситністю. До того ж така страва не потребує багато часу й особливо добре смакує в теплі літні ранки.

Цікаве про випікання

Іноді духовка починає готувати гірше не через вік чи поломку, а через щоденні дрібниці, які здаються нормальними. Через них страви можуть підгоряти, залишатися сирими всередині або втрачати смак.

Є кілька помилок, які особливо часто роблять на кухні – і саме вони поступово псують техніку. Достатньо змінити кілька звичок, щоб духовка працювала стабільніше, а випічка виходила значно кращою.