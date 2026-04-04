Водночас серед усього цього достатку завжди є кілька головних символів, без яких важко уявити Великдень. Насамперед ідеться про крашанки, паску та м’ясні страви.

Що приготувати на Великдень?

Особливе місце, звісно, належить пасці. Саме вона стає головною окрасою святкового столу й найчастіше першою привертає увагу. Пишна, висока, зі солодкою глазур’ю, вона давно стала не просто випічкою, а важливою частиною великодньої традиції. Недарма вважають, що чим багатший і ошатніший святковий хліб, тим урочистішим виглядає весь стіл.

Головна страва великоднього столу / Фото "Господинька"

Не менш важливими є й фарбовані яйця. Саме з них у багатьох родинах починається великоднє частування. Також їх варто фарширувати або подати з хроном.

Окрему роль на великодньому столі відіграють м’ясні страви. Найчастіше йдеться саме про домашню ковбасу. Готують її по-різному – зі свинини, курятини чи індички. Також обов'язково слід спекти шинку, шпондер чи буженину. Втім, великоднє меню цим не обмежується. До основних страв цілком доречно додати салати, різні закуски, гарячі наїдки та звісно холодець.

Як спекти паску за рецептом від Дарії Цвек?

: 3 години 30 хвилин Порції: 4 паски на форми 11 сантиметрів

Інгредієнти для опари:

– 200 мілілітрів молока;

– 2 столові ложки цукру від загальної кількості;

– 3 столові ложки борошна від загальної кількості;

– 35 грамів живих дріжджів.

Для тіста:

– 5 жовтків;

– 150 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 1/4 стакана солі;

– цедра 1 апельсину;

– 100 грамів вершкового масла;

– 500 грамів борошна;

– 100 – 120 грамів сухофруктів + ​​1 столова ложка борошна. Додатково:

– алкоголь та апельсиновий сік для замочування сухофруктів.

Приготування:

Сухофрукти промийте, залийте алкоголем із соком і залиште на 1 – 2 години. Перед тим як додавати їх у тісто, добре просушіть і обсипте ложкою борошна. Для опари до теплого молока додайте цукор, борошно та дріжджі, усе перемішайте, накрийте й поставте в тепле місце на 10 – 20 хвилин. Для тіста до жовтків додайте решту цукру, ванільний цукор, сіль і апельсинову цедру, після чого розітріть усе вінчиком до однорідної маси. Потім поверніться до опари, додайте до неї розтерті жовтки й починайте частинами всипати просіяне борошно, замішуючи трохи липке тісто. Далі введіть м’яке вершкове масло й продовжуйте вимішувати щонайменше 20 хвилин, поки тісто не стане еластичним. Наприкінці додайте сухофрукти та ще приблизно 5 хвилин вимішуйте тісто до гладкості. Готове тісто перекладіть у миску, змащену олією, накрийте плівкою й поставте в тепле місце на 1 – 2 години.

Як зробити бурячки з хроном?

: 20 хвилин Порцій: 12

Інгредієнти:

– 2 чайні ложки цукру;

– 1 кілограм бурячків;

– 2 чайні ложки солі;

– 4 столові ложки 9% оцту;

– 150 грами хрону.

Приготування:

Буряк добре миємо, випікаємо у духовці (у фользі) або варимо до готовності. Даємо йому вистигнути, знімаємо шкірку та дрібно натираємо. Корінь хрону теж чистимо і дрібно натираємо. Змішуємо усі інгредієнти, за бажанням можна додати більше хрону.

Чим особливим можна фарширувати яйця?

: 35 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 6 відварених яєць;

– 6 жовтків;

– 70 грамів копченого лосося;

– 2 столові ложки вершкового крем-сиру;

– 1 столова ложка майонезу;

– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;

– приправа до риби до смаку;

– 1 яйце;

– 2 столові ложки борошна;

– 1/2 склянки панірування;

– олія для смаження.

Приготування:

Відварені й очищені яйця акуратно розріжте навпіл, щоб вийшли рівні "човники" й білок залишився цілим. Обережно дістаньте жовтки. У чашу блендера викладіть жовтки, копчений лосось, вершковий крем-сир, майонез, діжонську гірчицю та приправу до риби, після чого збийте все до однорідної пасти. Для панірування підготуйте три мисочки: в одній збийте яйце, в другу всипте борошно, а в третю викладіть панірування. Половинки яєць спочатку обкачайте в борошні, потім занурте в яйце, а тоді обваляйте в паніруванні. Смажте їх у розігрітій олії на середньому вогні до золотаво-коричневої скоринки з обох боків. Після цього викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Охолоджені половинки начиніть лососевою пастою й прикрасьте за бажанням.

Яку ковбасу спекти на Великдень?

: 1,5 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма свинячого м’яса зі стегна;

– 500 грамів свіжого сала;

– 10 зубчиків часнику;

– 1 грам розмарину або коріандру;

– 200 мілілітрів води;

– 15 грамів солі;

– перець до смаку;

– 30 – 40 грамів зерен гірчиці;

– 1,7 метра оболонки.

Приготування:

Свинину зі стегна наріжте невеликими шматками, зрізаючи з неї сало та прожилки. Окремо наріжте свіже сало невеликими шматочками. Потім пропустіть через м’ясорубку сало, зрізані з м’яса частини та часник, а готову масу додайте до основного нарізаного м’яса. Туди ж всипте сіль, мелений перець, зерна гірчиці та додайте коріандр або розмарин. Усе ретельно перемішайте. Після цього влийте холодну воду, ще раз добре вимішайте масу й старанно відбийте. Залиште фарш промаринуватися щонайменше на 30 хвилин. Далі візьміть свинячу оболонку й надягніть її на ковбасну насадку м’ясорубки. Начиняйте ковбасу, але не надто щільно, після чого скрутіть її. Викладіть заготовку на деко, влийте туди 200 мілілітрів води, а саму ковбасу проколіть голкою, щоб вона не лопнула під час запікання. Випікайте 30 хвилин за температури 200 градусів. Потім злийте воду, обережно переверніть ковбасу й готуйте ще 20 – 30 хвилин, доки вона добре не підрум’яниться.

