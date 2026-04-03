Крашанки, паска та шинка – це основа вашого великоднього застілля, але важливо підкреслити їх смак правильним овочевим акцентом. Цей салат якраз стане чудовим рішенням, яке зробить свято довершеним та незабутнім, розповідає портал "Господинька".

Як приготувати смачний великодній салат?

Час : 25 хвилин

Порцій: 6

Інгредієнти:

– 300 грамів вареного курячого філе;

– 200 грамів печериць;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 3 варені яйця;

– 2 свіжих огірки;

– 3 – 4 столові ложки консервованої кукурудзи;

– зелена цибуля для подачі;

соус:

– 3 – 4 столові ложки сметани;

– 2 столові ложки майонезу;

– 2 зубчики часнику;

– сіль та перець до смаку;

– 1 – 2 столові ложки лимонного соку.

Цей салат усі хвалитимуть / Фото "Господинька"

Приготування:

Печериці нарізаємо і обсмажуємо на олії 3 – 4 хвилини, постійно помішуючи. Солимо та перчимо лише наприкінці. Також обсмажуємо цибулю та моркву – окремо, щоб максимально зберегти смак. Варимо куряче філе. Змішуємо всі інгредієнти для соусу. Першим шаром викладаємо нарізане куряче філе, потім – гриби та обсмажені овочі, кожен шар перемащуємо соусом. Наступні шари – варені яйця та свіжий огірок. Наприкінці поливаємо соусом та прикрашаємо нарізаною зеленою цибулею.

Як правильно варити куряче філе на салат?

Щоб куряче філе в салаті було соковитим, а не сухим, кладіть його виключно в киплячу воду, а не в холодну. Додавання м'яса в окріп миттєво згортає білок на поверхні, що закриває всі соки всередині шматка, радить Kwestia smaku.

Обов'язково додайте у воду лавровий лист, кілька горошин духмяного перцю та цілу очищену цибулину. Варіть м'ясо на невеликому вогні протягом 20 – 25 хвилин після закипання, постійно знімаючи піну, щоб бульйон залишався прозорим, а мʼясо не переварилося.

