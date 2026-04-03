Пасхальные яйца, кулич и ветчина – это основа вашего пасхального застолья, но важно подчеркнуть их вкус правильным овощным акцентом. Этот салат как раз станет отличным решением, которое сделает праздник совершенным и незабываемым, рассказывает портал "Господинька".
Читайте также Зачем натирать рыбу сахаром перед жаркой: этот трюк станет вашим сокровищем
Как приготовить вкусный пасхальный салат?
- Время: 25 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 300 граммов вареного куриного филе;
– 200 граммов шампиньонов;
– 1 лук;
– 1 морковь;
– 3 вареных яйца;
– 2 свежих огурца;
– 3 – 4 столовые ложки консервированной кукурузы;
– зеленый лук для подачи;
соус:
– 3 – 4 столовые ложки сметаны;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 2 зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу;
– 1 – 2 столовые ложки лимонного сока.
Этот салат все будут хвалить / Фото "Хозяйка"
Приготовление:
- Шампиньоны нарезаем и обжариваем на масле 3 – 4 минуты, постоянно помешивая. Солим и перчим только в конце.
- Также обжариваем лук и морковь – отдельно, чтобы максимально сохранить вкус.
- Варим куриное филе.
- Смешиваем все ингредиенты для соуса.
- Первым слоем выкладываем нарезанное куриное филе, затем – грибы и обжаренные овощи, каждый слой перемазываем соусом.
- Следующие слои – вареные яйца и свежий огурец.
- В конце поливаем соусом и украшаем нарезанным зеленым луком.
Как правильно варить куриное филе на салат?
Чтобы куриное филе в салате было сочным, а не сухим, кладите его исключительно в кипящую воду, а не в холодную. Добавление мяса в кипяток мгновенно сворачивает белок на поверхности, что закрывает все соки внутри куска, советует Kwestia smaku.
Обязательно добавьте в воду лавровый лист, несколько горошин душистого перца и целую очищенную луковицу. Варите мясо на небольшом огне в течение 20 – 25 минут после закипания, постоянно снимая пену, чтобы бульон оставался прозрачным, а мясо не переварилось.
Какие рецепты стоит попробовать?
Элементарная куриная печень может быть на вкус как изысканный французский деликатес.
А еще вам точно понравится незабываемое "Пасхальная шуба".