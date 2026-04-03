Пасхальные яйца, кулич и ветчина – это основа вашего пасхального застолья, но важно подчеркнуть их вкус правильным овощным акцентом. Этот салат как раз станет отличным решением, которое сделает праздник совершенным и незабываемым, рассказывает портал "Господинька".

Как приготовить вкусный пасхальный салат?

Время : 25 минут

Порций: 6

Ингредиенты:

– 300 граммов вареного куриного филе;

– 200 граммов шампиньонов;

– 1 лук;

– 1 морковь;

– 3 вареных яйца;

– 2 свежих огурца;

– 3 – 4 столовые ложки консервированной кукурузы;

– зеленый лук для подачи;

соус:

– 3 – 4 столовые ложки сметаны;

– 2 столовые ложки майонеза;

– 2 зубчика чеснока;

– соль и перец по вкусу;

– 1 – 2 столовые ложки лимонного сока.

Этот салат все будут хвалить / Фото "Хозяйка"

Приготовление:

Шампиньоны нарезаем и обжариваем на масле 3 – 4 минуты, постоянно помешивая. Солим и перчим только в конце. Также обжариваем лук и морковь – отдельно, чтобы максимально сохранить вкус. Варим куриное филе. Смешиваем все ингредиенты для соуса. Первым слоем выкладываем нарезанное куриное филе, затем – грибы и обжаренные овощи, каждый слой перемазываем соусом. Следующие слои – вареные яйца и свежий огурец. В конце поливаем соусом и украшаем нарезанным зеленым луком.

Как правильно варить куриное филе на салат?

Чтобы куриное филе в салате было сочным, а не сухим, кладите его исключительно в кипящую воду, а не в холодную. Добавление мяса в кипяток мгновенно сворачивает белок на поверхности, что закрывает все соки внутри куска, советует Kwestia smaku.

Обязательно добавьте в воду лавровый лист, несколько горошин душистого перца и целую очищенную луковицу. Варите мясо на небольшом огне в течение 20 – 25 минут после закипания, постоянно снимая пену, чтобы бульон оставался прозрачным, а мясо не переварилось.

