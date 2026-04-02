Печень можно не только жарить – попробуйте запечь ее так, как это делают французы. С этим рецептом вы сможете создавать шедевр буквально каждый день, рассказывает портал Shuba.

Как приготовить печень по-французски?

Время : 30 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов куриной печени;

– 1 морковь;

– 1 лук;

– 2 зубчика чеснока;

– 100 граммов твердого сыра;

– 2 столовые ложки муки;

– 2 столовые ложки сметаны;

– соль и перец по вкусу.

Это блюдо должен попробовать каждый / Фото "Вкусные рецепты"

Приготовление:

Очистите печень от жира, желчи и лишних пленок. Тщательно промойте ее, откиньте на дуршлаг и слегка обсушите салфеткой. В обычный пакет насыпьте муку, добавьте соль и молотый перец. Положите кусочки печени внутрь и энергично встряхните, чтобы панировка равномерно покрыла каждый кусок. На сковороде разогрейте масло и быстро обжарьте печень со всех сторон до появления золотистой корочки. Тем временем включите духовку на 190 градусов. Выложите подрумяненную печень в один слой в большую жаростойкую форму и запекайте в течение 10 – 12 минут. Пока печень в духовке, натрите морковь, нарежьте лук полукольцами, а чеснок измельчите. Обжарьте овощи на масле 2 – 3 минуты, в конце добавьте чеснок, соль и специи. Отдельно соедините сметану с тертым сыром до однородности. Завершите запекание Достаньте форму из печи, равномерно распределите поверх печени овощную массу, а сверху смажьте сметанно-сырной смесью. Верните блюдо в духовку еще на 15 – 20 минут, пока сыр полностью не расплавится и не образует аппетитную корочку.

Как выбирать куриную печень?

Осмотрите цвет и внешний вид. Качественный продукт должен иметь насыщенный коричневый цвет с характерным глянцевым блеском; чрезмерная бледность или желтоватый оттенок свидетельствуют о несвежести или болезни птицы, рассказывает Akademia smaku.

Поверхность должна быть абсолютно гладкой и упругой, без посторонних пятен, слизи или остатков кровяных сгустков. Обязательно проверьте, чтобы на печени не было зеленоватых следов, потому что они появляются, если во время обработки был поврежден желчный пузырь, что сделает все ваше блюдо безнадежно горьким.

